Découvrons les paris sur les sports virtuels

la paris sportifs virtuels ils sont l’une des innovations les plus récentes de la grande industrie des paris sportifs. La conduite virtuelle d’événements sportifs – via un logiciel informatique – ouvre une toute nouvelle voie aux bookmakers et aux parieurs du monde entier.

Les sports virtuels sont essentiellement des jeux vidéo dans lesquels je

des logiciels informatiques organisent des événements sportifs et des compétitions. Algorithmes avancés

ils déterminent le résultat; représentent la capacité des participants et

éléments de chance inhérents aux événements sportifs du monde réel.

Les graphiques de sports virtuels générés par ordinateur sont généralement avancés et ressemblent beaucoup à ce que vous verriez sur les consoles de jeux. Les sports virtuels ont gagné plus de terrain parmi les paris sportifs et vous avez aujourd’hui la possibilité de parier sur des événements simulés qui n’ont pas lieu dans le monde réel.

Les sports virtuels existent pour de nombreuses disciplines

sports les plus populaires au monde, les plus courants sont le football, la course à pied

chevaux, courses de chiens, tennis et basket-ball.

football

Comme pour les paris sur le football réel, lorsque vous pariez sur le football virtuel, vous pouvez utiliser des types de paris très similaires. Les paris sont disponibles sur le nombre total de buts marqués ou sur le score correct. De plus, il y a des paris sur / sous concernant les buts marqués pendant le match.

Cavalli

Les courses de chevaux virtuelles, cependant, sont plus récentes,

introduit au début du nouveau millénaire. Cependant, cette nouvelle forme de

les paris sur les chevaux ont augmenté régulièrement. C’est maintenant l’un des marchés de

paris virtuels plus rentables.

Les courses de chevaux virtuelles sont les plus conçues

possible d’imiter les “vraies” courses de chevaux et d’inclure trois types de

paris: Win / Place, Forecast et Tricast.

Avec un pari Win / Place, vous pouvez parier sur un

seul cheval qui va gagner, pas gagner, placer ou ne pas placer en un

certaine position.

Un pari prévisionnel peut être “direct” ou

“Double”. Dans ce cas, choisissez les chevaux qui se placeront en un

ordre spécifique ou dans les deux premières positions. Enfin, un pari Tricast

cela signifie que vous attendez des chevaux dans les trois premiers.

chiens

Les options de paris pour les courses de lévriers virtuels sont

essentiellement la même chose que vous trouvez avec les courses de chevaux virtuelles et,

bien sûr, l’option la plus simple est de deviner ce que sera le lévrier

vainqueur de la course. D’autres types de paris concernent ce que je serai

chiens qui arriveront dans les deux premières positions, ou un pari tricast dans

que nous essayons de prédire les trois premiers lévriers qui terminent la course.

tennis

Les paris sur le tennis virtuel fonctionnent de la même manière

paris de tennis réguliers. La seule différence est qu’au lieu de

pariez sur un jeu de trois ou cinq sets, vous ne pariez que sur un seul jeu

jeu.

Les options disponibles sont “Winner”, “Total Points” et

“Score correct”. N’oubliez pas que l’un des joueurs de tennis aura toujours l’avantage de

servir, mais cela ne signifie pas nécessairement que vous êtes plus susceptible de

victoire.

basket-ball

Parmi les paris sportifs virtuels, il y a aussi le

basket-ball. En comptant sur les bookmakers qui proposent cette option, vous vivrez

les jeux simulent en haute définition et vous serez impliqué dans le développement de

match. Les paris virtuels n’ont pas été créés pour remplacer le sport

réel, mais pour offrir du plaisir plus fréquent. Les options de paris qui

vous disposez sont: vainqueur du match, total de points, handicap, gagnant

du 1er semestre, total de points au 1er semestre, handicap au 1er semestre, total des points

de l’équipe à domicile et le total des points de l’équipe à l’extérieur.

conclusions

Les paris sur les sports virtuels sont très similaires aux paris

sur un événement sportif du monde réel. Les seules différences sont les bookmakers

qui déterminent quand des événements virtuels se produisent – généralement un

intervalles rapides et réguliers – et qui est en compétition.

Le pari le plus courant serait de parier sur

vainqueur d’un événement, tel qu’un match de football ou une course de chevaux,

basé sur les cotes.