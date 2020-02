“Déçu par le KO contre Taranto. Nocerina? Sorrento comme si c’était la course de l’année”

SORRENTO (NA). Après le KO interne contre Taranto, qui a sanctionné l’interruption de la séquence positive qui avait atteint jusqu’à 18 résultats utiles d’affilée, à domicile Sorrento Calcio il est temps de penser au prochain match contre Nocerina.

PREMIER KO INTERNE

Au vu de cet engagement, le milieu de terrain expert Rossoneri Stefano Costantino il a raconté ses impressions et analysé le moment de l’équipe: «Nous avons affronté une dame d’équipe, elle a su tenir le coup en première période, quand elle a résisté à nos attaques continues. Nous méritions le but, qui n’est pas venu, puis en seconde période, ils l’ont débloqué grâce à un schéma et pour eux, ce but était fondamental compte tenu de la période qu’ils traversent. ”

LA TÊTE AU MOLOSSI

Maintenant Nocerina: “Nous avons repris l’entraînement avec un soupçon de regret pour la première défaite à domicile, mais maintenant nous n’avons pas le temps d’y penser car un autre défi important se présente contre Nocerina. Nous aurons trois disqualifiés, Cacace, Vitale et La Monica, nous affronterons les Molossiens dans un moment délicat et le dernier KO pourrait les rendre encore plus insidieux et compétitifs. – admet Costantino – Nous ne savons pas si la dernière défaite les a démoralisés ou les a facturés pour un rachat rapide, mais nous le préparons comme si c’était la course de l’année “.

VOULEZ AMAZE

Dernier commentaire entre l’équipe et les objectifs personnels: “Nous n’avons pas à penser aux résultats des autres équipes, il est clair que si quelqu’un ralentit là-bas, c’est bon pour nous, mais notre objectif doit désormais être de simplement marquer autant de points que possible.” Personnellement, j’aimerais tous les jouer, mais il est clair que c’est au coach de faire les choix, j’essaie de me préparer toujours “.