Défense et justice c. Santos LIVE via: Chaînes de télévision pour regarder en direct le duel de la Copa Libertadores 2020 | Via FOX Play, ESPN et ESPN Play | Date et heure | Minute par minute depuis le stade Norberto Tomaghello de Florencio Varela | Regarder le football gratuitement en ligne | Argentine | Brésil NCZD Copa Libertadores | Depor