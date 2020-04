Défenseurs que Barcelone devrait acheter et vendre dans la prochaine fenêtre de transfert

Que la Liga démarre ou non en juin ou que cette saison soit annulée, il y aura une fenêtre de transfert à un moment donné.

Et puis, tout pourrait changer à l’arrière pour le Barça, qui a certainement besoin de rafraîchir sa défense.

Il y a certainement deux candidats qui devraient être jetés sur le tas de ferraille blaugrana alors qu’ils sont encore relativement précieux.

Le premier à sortir doit être Samuel Umtiti.

Photo de Diego Souto / Quality Sport Images / .

Pas nécessairement parce qu’il a décidé de se soigner de manière holistique plutôt que de recevoir une intervention médicale pour son problème de genou, bien que cela n’ait pas bien fonctionné pour lui.

Plus parce qu’il est à peu près aussi éloigné du colosse que nous avons acheté que possible.

Sa forme est inexistante depuis un certain temps maintenant, et avec les frais et les intérêts qu’il peut commander, il y a de meilleurs joueurs pour donner à MM. Piqué et Lenglet une course pour leur argent.

Junior Firpo ne devrait pas être trop loin derrière.

Photo de Giuseppe Maffia / NurPhoto via .

Un désastre absolu d’une signature. Il y a à peine un bon mot que je peux dire à propos d’un joueur qui ne peut pas vraiment enchaîner deux passes avant.

A été acheté pour couvrir Jordi Alba, mais quand le moment est venu pour lui de briller, sa lumière a toujours été éteinte.

Il ressemble à un joueur totalement différent de celui qui a joué pour le Real Betis, apparemment dépourvu de confiance à chaque fois qu’il tire sur le maillot.

Mais avec qui devraient-ils être remplacés?

Layvin Kurzawa du Paris Saint-Germain sera disponible en transfert gratuit, et à 27 ans, il peut fournir une expérience de haut niveau et devenir une véritable épine aux côtés d’Alba avec une demi-chance.

Photo de Boris Streubel / .

Liverpool et Arsenal étant également intéressés, il ne sera probablement pas facile à embaucher, et jouer potentiellement le deuxième violon ne sera pas nécessairement bien avec le Français.

Cependant, la compétition pour les places lui donne au moins la motivation de déloger un joueur qui est un shoo-in pour les XI de départ du Barça depuis 2012.

Il est déjà prouvé qu’Eric Abidal a envoyé des éclaireurs pour surveiller Rodrigo Caio à plusieurs reprises, et le défenseur central de 26 ans a certainement impressionné.

Photo de Buda Mendes / .

Actuellement avec Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores, on pense que le club brésilien cherchera environ 30 millions d’euros pour son service, bien que le Barça essaierait sûrement de faire baisser cela de manière significative.

Un autre nom dans le cadre pour remplacer Umtiti est Andreas Christensen de Chelsea.

Photo par MI News / NurPhoto via .

À seulement 23 ans, le Danois a impressionné lors de son prêt au Borussia Mönchengladbach mais n’a réussi que 15 matchs avec les Bleus depuis son retour.

Frank Lampard pourrait ne pas vouloir le voir partir, cependant, une offre suffisamment décente des Catalans, ou un contrat avec des joueurs plus de l’argent, pourrait le tenter de changer d’avis.