Seize ans en octobre dernier, seulement sept apparitions en Premier League U18 et déjà les yeux de deux grands européens. Il s’agit Samuel Iling-Junior, L’offensive de classe de Chelsea en 2003 à l’extérieur, qui, selon ce que rapporte The Sun, s’est retrouvée dans le collimateur du Bayern Munich et du PSG qui seraient prêts à l’arracher aux Bleus en profitant de la fin proche du contrat de la jeunesse avec le club de Londres.