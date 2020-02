Défi Scudetto: la Juve est taboue pour l’Inter, Higuain la «bête noire» | Nos paris

La course Scudetto, le défi longue distance entre les paires de buts Cristiano Ronaldo-Higuain et Lukaku-Lautaro, le retour, pour la première fois comme adversaire, d’Antonio compter au stade. Juventus-Inter, le derby italien ainsi que le grand match de la 26e journée de Serie A, c’est ça et bien plus, précise une note. Le premier et le troisième de la classe sont séparés par six points, les Nerazzurri ayant un match à récupérer et, dimanche soir, ils joueront une bonne tranche dans la course au drapeau italien. La Juventus, au cours des dix dernières années, a été une sorte de tabou pour l’Inter en championnat: 12 victoires, 6 nuls et seulement trois défaites pour la marche des Bianconeri contre ses rivaux historiques. Aussi pour ces chiffres, les analystes de paris voient les garçons de Sarri cotés à 2,25 contre 3,40 des invités tandis qu’un minimum pour le tirage tombe à 3,10. Au contraire, selon les parieurs, le défi sera plus équilibré que prévu comme le montrent les flux de jeu: 38% voient un succès en noir et blanc, 29% une division des enjeux, tandis que 33% font confiance aux Nerazzurri. Malgré la propension offensive des deux équipes, le Under 1.75 est légèrement préféré au Over, 1.97. Gonzalo Higuain, déjà sept buts à l’Inter, se réchauffe le pied: son corset paierait 13 fois le courrier avec Lukaku ça monte à 18. Et si c’était des gardiens de but et des défenseurs d’avoir le dessus? Les cotations offrent 0-0 à 9 heures, selon Agipronews.