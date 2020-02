Ligue d’Espagne



Défini les demi-finales de la Copa del Rey, qui n’a pas le grand





Julián Bermúdez





7 février 2020 à 09 h 31

Sans le Real Madrid, Barcelone, l’Atlético, Valence, le tournoi restera entre les mains des autres.

La Real Sociedad-Mirandés et l’Athletic-Granada seront les demi-finales de l’édition actuelle de la Copa del Rey, dont le match aller se jouera la semaine du 10 au 16 février et ceux du 2 au 8 mars.

Cela a été tiré par une tombola organisée dans la ville de football de Las Rozas, après laquelle les quatre équipes chercheront à se qualifier pour le duel décisif de la compétition, qui aura lieu au stade La Cartuja de Séville le 18 avril.

Parmi les équipes classées, il n’y a plus de Colombien et après plusieurs années, il n’y aura plus un seul représentant du pays dans le différend sur le titre.