Dejphon Chansiri annonce le paiement intégral du personnel de Sheffield Wednesday et demandera des conseils sur les reports de salaire

SHEFFIELD, ANGLETERRE – 17 MAI: Dejphon Chansiri propriétaire / président de Sheffield mercredi pendant le match de championnat Sky Bet entre Sheffield mercredi et Huddersfield Town au Hillsborough Stadium le 17 mai 2017 à Sheffield, en Angleterre. (Photo de Robbie Jay Barratt – AMA / .)

Le propriétaire de Sheffield Mercredi, Dejphon Chansiri, a mis un nombre “important” d’employés non-joueurs en congé avec solde. Il s’est également tourné vers le PFA pour obtenir des conseils sur les reports de salaire des joueurs. Cela vient alors que le club cherche à réduire les coûts pour faire face à la suspension du football.

Dejphon Chansiri annonce de nouvelles mesures de coronavirus

Le personnel non joueur recevra le plein salaire

Les hauts responsables ont contacté le personnel lundi pour les informer des mesures qui sont mises en place pour protéger l’avenir du club.

Mercredi, une déclaration a été publiée sur le site Web de leur club: «Dans l’intérêt de tout le personnel et pour aider à protéger l’avenir du club, un nombre important d’employés sont mis en congé dans le cadre du programme gouvernemental de conservation des emplois contre les coronavirus.

«Le reste du personnel travaille à domicile, le stade principal et le terrain d’entraînement étant fermés.

«Le programme de maintien dans l’emploi garantit 80% de la rémunération régulière jusqu’à 2 500 £ par mois, mais le président de la SWFC, Dejphon Chansiri, a promis que tous les membres du personnel en congé continueront de recevoir le plein salaire.

“Le paysage sera revu à la fin du mois d’avril alors que nous digérons de nouvelles informations presque quotidiennement dans cet environnement en évolution rapide.”

Demander des conseils sur les reports de salaire des joueurs

Mercredi, nous avons contacté l’Association des footballeurs professionnels pour obtenir des conseils sur les reports de salaire des joueurs, car le manque de football a laissé tous les clubs sans revenus pour la journée. Bien que les Chouettes ne souffriront probablement pas autant que les côtés plus bas de la pyramide, la suspension du football les affectera plus que la plupart de leurs rivaux de championnat. Le club du Yorkshire a gagné environ 37% de son revenu total grâce aux revenus lors du dernier décompte – parmi les plus élevés du deuxième niveau.

Alex Miller du Sheffield Star a rapporté que l’EFL avait écrit à tous les clubs membres la semaine dernière et leur avait demandé de ne pas reprendre l’entraînement avant le 14 avril au plus tôt. Cette date pourrait être reportée conformément aux conseils du gouvernement alors que la situation des coronavirus continue de s’aggraver.

