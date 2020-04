Del Piero: “Beaucoup de regrets pour avoir peu joué avec Totti, zéro pour le Ballon d’Or”

Invité de Sky, en compagnie de Francesco Totti, mais aussi de Javier Zanetti et Paolo Maldini, l’ancien capitaine de la Juventus Alessandro Del Piero il a répondu à la curiosité des fans et a parlé de sa relation avec le numéro 10 rom: “Francesco et moi avons vécu la sportivité en tant que capitaines, la responsabilité a toujours été claire et active dans notre comportement. Nous avons fait quelque chose d’important pour nos clubs et pour le football italien. Les applaudissements en quittant le Bernabeu? Quand le public vous donne cette reconnaissance, c’est une chose unique, surtout avec un public comme le Real Madrid, c’est comme gagner un trophée, pas un match. “

La première fois que vous avez vu Francesco Totti?

“Je pense qu’il était dans l’équipe nationale, nous sommes tous les deux arrivés jeunes, jeunes et représentant des mondes un peu différents, avec des tensions et des rivalités différentes mais avec un respect mutuel, nous savions que nous faisions partie de quelque chose d’important. Il était un adversaire à battre ou un compagnon pour moi au sein de l’équipe nationale. Au fil des années et des similitudes de nos carrières nous nous sommes compris de plus en plus “.

Que retenez-vous de la finale de la Coupe du monde 2006?

“Le sentiment d’exhaustivité qu’un joueur peut avoir de manière globale, je ne peux pas le décrire mieux. Le faire pour l’Italie, comme nous vivons dans le football, est le maximum de satisfaction interne”.

Regrettez-vous de n’avoir jamais remporté le Ballon d’Or?

“C’est un prix fascinant, mais je n’ai aucun regret particulier. Je m’en suis approché pendant quelques années, mais cela ne s’est pas produit, je ne sais pas pour quelle raison et c’est tout, nous tournons la page.”

Vous auriez aimé jouer ensemble? Pourriez-vous coexister?

“Nous l’avons fait avec Trapattoni, malheureusement dans une Coupe du Monde qui s’est mal terminée. Personnellement, j’ai un grand regret, en tant que joueur, vous pensez que tout peut être là, mais le désir d’expérimenter un peu plus est là”.

Lors de la Coupe du monde 2006, la compétition a-t-elle empiété sur votre amitié?

“Non, absolument pas. Le moment a été vécu de manière très ouverte pour la dynamique de l’équipe, il y avait tellement de choses en jeu, que nous n’avons jamais laissé la place à un égoïsme particulier parmi nous”.

Journée d’adieu à la Juventus: une vague émotionnelle difficile à dire.

“La vague émotionnelle qui arrive vous submerge, même si vous avez prévu ce moment et vous êtes préparé, même si pour moi c’était totalement différent de Francesco. Tous debout, pleurant, incrédules, heureux et tristes. Un certain nombre de des émotions incroyables, c’est ce que nous appelons certains beaux moments comme un trophée ou même plus haut, une journée unique à tous égards “.

Que représente le sport pour vous?

“En tant que footballeur, le sport est la vie pour moi. J’ai trouvé l’équilibre, vous devez respecter le groupe, prendre des décisions, faire partie d’un plus grand projet que vous. Parler en tant que footballeur, je dis que le sport est la vie. Vous le consacrez à tout le monde vos pensées, faites des sacrifices même aux gens autour de vous “.

Que recommanderiez-vous à un jeune capitaine?

“J’ai toujours été inspiré par les gens qui m’ont donné des inspirations, capitaines du passé et au-delà, même pas dans le monde du football. Vivre à 100% à l’écoute de tous et avoir la force de prendre la bonne décision, ce qui est parfois compliqué”.

Quel capitaine Maldini était pour vous dans l’équipe nationale?

“Toujours disponible, il a vécu le rôle d’une manière fantastique. Dans toutes les parenthèses, même celle avec son père, qui pourrait avoir une dynamique compliquée, au lieu de cela, ils avaient un comportement parfait”.

La relation avec ton père était très importante.

C’est vrai, je pense quand pour me faire jouer plus, mon père électricien a monté des lumières sur le terrain “