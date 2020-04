Del Piero: ‘Je vais révéler le meilleur coéquipier. Sur «La dernière danse» … »| Serie A

Alexandre Del Piero, ancien capitaine et pavillon du Juve, a parlé en direct sur Instagram 433: “Mon moment préféré dans ma carrière? Émotionnellement, pour ce que cela signifie pour nous, je dirais l’objectif en demi-finale, pour l’importance du match et pour la nation. Mais quand vous quittez un stade comme Bernabeu … nous gagnions en phase de groupes. Nous avons commencé cette Coupe du monde avec une grande pression pour ce scandale (Calciopoli, ndlr), pour beaucoup d’entre nous, c’était la dernière chance, avant la Coupe du monde, nous avons beaucoup parlé dans les vestiaires , nous sentions qu’il y avait quelque chose de spécial. Nous savions que nous devions tout mettre mais vous ne pouvez pas toujours le montrer. Il y a aussi des adversaires, mais nous avons tout construit avec un travail acharné, avec passion, nous suivions un rêve. Nous devions être 100% parfait , il y a le meilleur des meilleurs sur le terrain et la pression est forte. C’était finalement deux mois de préparation, c’était dingue. On était enfermés à l’hôtel et on ne pensait qu’à ça. “

SUR LA LANGUE – “Il y a eu un moment … j’étais fan de Michael Jordan et je suis fan des All Blacks. J’ai vu beaucoup de vidéos d’eux. J’ai fait cette exultation à Bergame contre Atalanta, je suis entré sur le banc pour les 10 dernières minutes et j’ai immédiatement marqué, c’était comme une blague pour moi, j’étais heureux et peu de temps après nous avons joué contre l’Inter à San Siro, décisif pour le Scudetto. J’ai marqué une punition en finale et à partir de ce moment, c’est devenu quelque chose de grand. Ce n’est offensant pour personne, c’est un garçon qui montre de la passion et montre son bonheur pour ce qu’il fait “.

À PROPOS DE LA DERNIÈRE DANSE – “Même si je connais beaucoup de choses sur la Jordanie, c’est agréable de voir ce qui s’est passé ces années-là, j’apprécie beaucoup”

GARDIEN DE BUT – “Ma maman voulait que je sois gardien de but parce que je ne transpirais pas. À un moment, mon frère a dit:” Il doit jouer dehors “et a convaincu ma maman. Il y avait un petit jardin derrière ma maison, j’ai montré à ma maman que je jouais au but et aussitôt qu’elle est partie, je suis partie. Mais c’est un beau rôle, ça m’a amusé, parfois je l’ai fait aussi à l’entraînement et un beau rôle, crucial “.

MEILLEUR JOUEUR AVEC LEQUEL IL A JOUÉ – “J’ai joué pendant 19 ans à la Juve, j’ai commencé à une époque avec baggio et Vialli puis Zidane, Vieri, Inzaghi, Trezeguet aussi Boksic, et ce ne sont que les attaquants. Dans le but Buffon et Peruzzi. C’est difficile à dire mais peut-être pour l’évolution zidane. Il a commencé très jeune avec nous après 5 ans, il est allé au Real, nous avons vu son talent, il est devenu roi. Mais il est difficile d’en choisir un. “

JOKES – “Je suis arrivé de la Juve à Padoue à 17 ans. Dans la première équipe de Padoue, j’avais beaucoup de compagnons, j’étais comme leur petit frère. Di Livio est également venu à la Juve et avec lui j’ai passé les 3-4 premières années à la Juve à tout faire ensemble, nous étions comme des jumeaux. Quoi que vous voyiez de cette époque, vous nous voyez toujours ensemble. Nous sommes très proches même maintenant. Une fois dans la pré-saison, nous voulions faire une blague. Nous nous préparions dans une petite ville de montagne, après le dîner, nous sommes allés marcher, quand nous sommes revenus notre chambre était l’enfer, les lits, les tables, les chaises, même le trousse de beauté. Personne n’était à l’intérieur, il semblait que tout le monde dormait mais il n’était que 10h du matin. Tout le monde s’est enfermé dans sa propre chambre. Nous avons beaucoup ri et réfléchi vengeance, mais c’est une autre histoire … Avons-nous pris notre revanche? Oui … “.