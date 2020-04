délai de refus pour la fin des coupes européennes le 3 août

Par le biais d’un communiqué de presse officiel UEFA a nié les paroles de Ceferin, donne une interview à la chaîne de télévision allemande ZDF, qui avait été mal comprise. Le 3 août 2020 ne sera pas la date limite pour la finale du Champions ligue et Ligue Europa. L’UEFA a annoncé qu’elle souhaitait préserver la santé publique et que l’option de jouer à des jeux en juillet et août est toujours à l’étude.

Le communiqué de presse officiel

“Il est rapporté que le président de l’UEFA Aleksander Čeferin a déclaré à la ZDF allemande que la Ligue des champions devait se terminer le 3 août. Ce n’est pas vrai. Le président a été très clair en ne fixant pas de dates précises pour la fin de la saison. L’UEFA analyse actuellement toutes les options pour achever les saisons nationale et européenne avec l’ECA et les ligues européennes dans le groupe de travail créé le 17 mars. La principale priorité de tous les membres du groupe de travail est de préserver la santé publique. Suite à cela, l’objectif est de trouver des solutions sur le calendrier pour terminer toutes les compétitions. Actuellement, des options sont envisagées pour jouer à des jeux en juillet et août, si nécessaire, en fonction des dates de tournage et de l’autorisation des autorités nationales. “