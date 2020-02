Dele Alli est gaspillé pour Tottenham Hotspur

Londres, ANGLETERRE – 19 FÉVRIER: Dele Alli de Tottenham Hotspur réagit après avoir été remplacé lors de la huitième de finale de l’UEFA Champions League entre Tottenham Hotspur et RB Leipzig au stade Tottenham Hotspur le 19 février 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Laurence Griffiths / .)

Dele Alli a commencé comme attaquant de Tottenham Hotspur dans leur défaite 1-0 contre RB Leipzig. L’international anglais s’est associé à Lucas Moura à l’avant, mais Alli a été inefficace et a finalement été remplacé après 64 minutes.

José Mourinho n’a actuellement aucun attaquant reconnu au club. Son Heung-min et Moura ont suppléé Harry Kane, qui reste absent jusqu’en avril avec une blessure aux ischio-jambiers. La blessure de Son contre Aston Villa le week-end dernier laisse Moura et Alli comme les seules options viables.

Cependant, Alli était visiblement frustré une fois remplacé par Mourinho. Sa réaction a montré pourquoi il est perdu en tant qu’attaquant des Spurs.

Dele Alli gaspillée en attaquant

Non naturel

Alli a marqué sept buts et récolté quatre passes cette saison. Malgré ses capacités de marquer des buts, il n’est pas un attaquant. Il est connu pour sa créativité, ses passes tardives dans la surface et sa course face aux défenseurs. L’obliger à jouer le dos au but, être une présence physique et faire jouer les autres ne lui convient pas.

Contre Leipzig, Alli n’a eu aucun tir et n’a remporté aucun duel aérien en jouant comme attaquant, ce qui prouve son inefficacité dans ce rôle.

Frustrations

Jouer hors de position et une mauvaise performance ont clairement affecté le tempérament d’Alli. Le joueur de 23 ans a jeté une bouteille d’eau et ses bottes sur le banc des Spurs après avoir été remplacé.

Mourinho a suggéré que les frustrations d’Alli étaient liées à sa performance plutôt que d’être remplacées. Le manager portugais a également déclaré que l’équipe avait mieux performé lorsque Alli est sorti.

Leipzig a l’une des meilleures défenses de la Bundesliga cette saison. Ceci, combiné avec le fait de jouer Alli hors de position, est susceptible de frustrer le joueur de 23 ans.

De meilleures options

Démarrer Alli à l’avance a été une surprise. Moura serait l’option la plus appropriée, étant donné qu’il a joué huit matchs avec les Spurs en tant qu’attaquant cette saison. Bien qu’il ne soit pas un buteur avéré, Moura fournit le rythme de travail et le rythme pour appuyer l’adversaire sans le ballon.

La seule autre option des Spurs est Troy Parrott, 18 ans. Mourinho a expliqué que le jeune n’était pas prêt à entrer dans le onze de départ actuellement, mais il offrirait une meilleure option qu’Alli sur la base des performances de la nuit dernière.

Parrott a fait ses débuts seniors en Coupe EFL contre Colchester United en septembre. Il a ensuite fait sa première apparition en Premier League en décembre lors de la victoire 5-0 contre Burnley. L’attaquant irlandais a été cinq fois sur le banc des Spurs. Il s’entraîne avec l’équipe senior donc il semble inhabituel que Mourinho ne prenne pas de chance avec lui.

Japhet Tanganga est entré dans le onze de départ dans des circonstances similaires récemment, faisant ses débuts contre Liverpool en janvier à la suite de blessures à la défense des Spurs. Sans aucun autre attaquant, il semble qu’il n’y ait aucun risque à jouer à Parrott.

