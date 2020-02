Dele Alli pardonne à Sterling son plaid ‘carton rouge’, s’entretient avec Eriksen

Date de publication: Lundi 3 février 2020 1:11

Dele Alli insiste sur le fait qu’il n’a pas de rancune envers Raheem Sterling après que le défi téméraire de l’attaquant de Man City ait laissé le milieu de terrain de Tottenham soigner une blessure.

Sterling a eu la chance d’éviter un carton rouge La victoire de 2-0 des Spurs sur City dimanche quand il est allé en clous sur son coéquipier anglais et l’a attrapé au-dessus de la cheville.

L’arbitre Mike Dean n’a accordé qu’un carton jaune et VAR ne l’a pas annulé.

Alli a d’abord joué comme Spurs a remporté le match grâce aux buts du débutant Steven Bergwijn et Son Heung-min avant de boiter dans les 10 dernières minutes.

Le joueur de 23 ans est un premier doute pour la reprise de la FA Cup mercredi contre Southampton, mais insiste sur le fait qu’il est toujours copain avec Sterling.

“Nous verrons comment cela se passera lundi, mais j’espère que ce n’est pas trop mal”, a déclaré Alli à propos de la blessure.

«Je ne sais pas si c’était un rouge pour être honnête, je n’ai pas bien regardé en arrière, c’est évidemment à l’arbitre et au VAR de prendre la décision. Ils n’ont pas donné le carton rouge.

«Nous étions juste en train de bavarder, il n’est pas de bonne humeur, c’est un gagnant donc c’était difficile. Nous ne nous sommes pas vus depuis un moment donc c’était sympa de se rattraper.

«Nous en parlions à mi-temps et nous sommes de bons amis. Je sais quel genre de joueur Raheem est et il n’essaierait jamais intentionnellement de blesser quelqu’un.

“Il n’y a pas de rancune, c’est un joueur fantastique et nous continuons.”

Alli au départ de Christian Eriksen

Alli s’est ouvert à la sortie de Christian Eriksen, qui a rejoint l’Inter Milan la semaine dernière, mettant fin à un séjour de six ans à Tottenham.

Le couple a formé un partenariat puissant alors que les Spurs se sont imposés à la table du football anglais et Alli est triste d’avoir été séparé.

“Chris est un joueur incroyable, mais il est arrivé à un point où il voulait passer”, a-t-il déclaré.

«C’était triste pour moi et pour les autres garçons parce qu’il s’entendait avec tout le monde, c’était un grand joueur d’équipe, il s’entendait bien, il était excellent à l’entraînement et travaillait toujours dur sur le terrain.

“Il m’a aussi donné beaucoup d’aide et je vais les manquer, mais en même temps je lui souhaite tout le succès possible et je suis sûr que nous parlerons bientôt, peut-être que nous irons dîner.”

Les six derniers mois de l’international danois à Spurs ont été ruinés par la spéculation sur son avenir, au point où il a été hué par ses propres fans.

Les supporters ont remis en question son engagement après une série de performances inférieures à la normale, mais Alli insiste sur le fait qu’il était le professionnel ultime.

“Il a été incroyable”, a-t-il ajouté. «Vous ne voulez pas trop lui parler de ce qui se passe, mais il a donné à 100%, toujours s’entraîné dur, toujours engagé au club, vous lisez beaucoup et voyez beaucoup mais vous ne le feriez jamais pouvoir dire qu’il n’était pas concentré.

«Il était toujours positif et n’a jamais vraiment parlé d’autre chose que Tottenham. C’est un immense honneur d’avoir joué avec lui et je lui souhaite bonne chance. »