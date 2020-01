Delpe Sharpe insiste sur le fait que Pogba peut être une légende absolue de Man Utd

Date de publication: jeudi 16 janvier 2020 3:25

Manchester United devraient faire tout leur possible pour Paul Pogba car il pourrait continuer à devenir une «légende unie absolue», selon Lee Sharpe.

Le joueur de 26 ans semble certain de quitter Old Trafford cet été avec le Real Madrid et la Juventus à la poursuite du milieu de terrain, mais cela n’a pas empêché Sharpe de remporter le vainqueur de la Coupe du monde.

Sharpe – qui a disputé 193 matches avec United entre 1988 et 1996 – estime que le club devrait se fixer comme priorité de conserver le Français à long terme.

S’exprimant sur Sky Sports News avant le voyage de United à Liverpool le Super Dimanche, il a déclaré: “Je voudrais que le club le garde, je pense qu’il pourrait être une légende absolue de United.

«Je pense que c’est l’un des meilleurs joueurs qu’ils ont au club.

«Il est de classe mondiale ce jour-là. Je sais que parfois, il ne le fait pas assez longtemps pendant quatre-vingt-dix minutes, mais je pense que s’ils devaient former une équipe autour de lui et amener quelques joueurs qui pourraient jouer avec lui et monter sur sa longueur d’onde, je pense qu’il pourrait être une sensation pour United.

“La seule chose est que si Paul Pogba a décidé qu’il veut partir, il n’y a pas grand chose à faire si vous avez un joueur mécontent.

“Je ne pense pas qu’il soit aussi distrayant et une mauvaise influence dans le vestiaire que les gens le voient. Je pense que les joueurs l’aiment bien, je ne pense pas que ce soit le problème.

«Je pense que c’est si Paul Pogba veut rester à Manchester United.

«Dans la situation actuelle, quand ils reconstruisent et qu’ils ne sont pas vraiment difficiles pour les ligues, c’est une question qu’il doit se poser et s’il veut aller ailleurs et chercher cela.

«Mais il pourrait être une partie massive de la reconstruction. Ils pourraient former une équipe autour de lui et il pourrait être une légende unie pour les années à venir. »

United, quant à lui, est en pourparlers avec le Sporting Lisbonne pour recruter le milieu de terrain créatif Bruno Fernandes.

Les deux clubs sont actuellement très éloignés dans leurs évaluations, alors Sharpe pense-t-il qu’il est essentiel de conclure l’accord?

“Je pense qu’il est important qu’ils concluent un accord comme celui-ci”, a-t-il ajouté. «Si ce n’est pas ce type, ils ont certainement besoin d’un peu plus de créativité au milieu de terrain.

«Je pense toujours qu’ils ont besoin d’un soutien pour Marcus Rashford et Anthony Martial à l’avant.

“Je pense qu’ils ont besoin d’un buteur et avec quelques joueurs de classe mondiale et des buteurs potentiels dans l’équipe, je pense que les choses commenceront à être légèrement différentes et beaucoup plus positives.”