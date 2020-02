demande confirmée. 13 joueurs sortis

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Promotion Groupe A:

COURSES DU 15 / 2/2020

PLAINTE DE PLAINTE

COURSE DU 15 / 2/2020 REAL AGRO AVERSA – MADRIGAL CASALNUOVO Ayant pris connaissance de l’annonce préalable de l’appel par la société A.S.D.MADRIGAL CASALNUOVO, il supervise chaque décision concernant l’approbation de la course. Le paragraphe pertinent ci-dessous montre les mesures prises contre les membres en ce qui concerne les documents.

ENTREPRISE

FIN

240,00 € Les propres supporters de MONTESARCHIO pour toute la durée de la course ont insulté et menacé de blesser le DDG

MANAGERS

INHIBITION POUR RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 21/4/2020

BEAR MAXIMUM (MADRIGAL CASALNUOVO) avec un comportement incorrect, injuste et antisportif, aggravé par le rôle joué, à la fin de la course, il s’est approché du DDG avec une attitude menaçante en prononçant des expressions préjudiciables au rôle du DDG et de toute la catégorie d’arbitres. L’intervention d’un joueur de la même équipe a mis fin à cette attitude.

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

INCH CIRO (NEAPOLIS)

SARNATARO ORLANDO (NEAPOLIS)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

PURPLE LIGHT (CAMPANIA FELIX)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)

DE SANTO RAFFAELE (PUGLIANELLO POLYPORTPORT)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

OREFICE VINCENZO (CAMPANIA FELIX)

CAPASSO VITO (VITULATOIRE)

MAZZOCCHI SALVATORE (MADRIGAL CASALNUOVO)

GRIECO MARCO (NEAPOLIS)

DI MATTEO ANDREA (POLISPORTIVA PUGLIANELLO)

CELIO NICOLA (REAL AGRO AVERSA)

FRANCESCO ZACCHIA (MADDALONESE)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

FONTAINE DE PÂQUES (MADRIGAL CASALNUOVO)

DIMANCHE PINGUE (MADDALONESE)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

ALTERIO VALERIO (MADRIGAL CASALNUOVO)

COCOZZA ORLANDO (MONTESARCHIO)

DE DOMENICO ANGELO (MADDALONAIS)

SEPE ALESSIO (VIRTUS GOTI 97)

COURSES DU 16 / 2/2020

ASSISTANT D’ARBITRE

DISQUALIFICATION JUSQU’AU 11 / 3/2020

SOLLI GIOVANNI (EAGLE ROSANERO CASERTA)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

DE LUCA MICHELE (ACERRANA)

POMPEO LUIGI (SAN MARTINO)