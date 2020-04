Demichelis choisit Manuel Pellegrini comme le meilleur entraîneur de sa carrière »Presse football

Samedi 11 avril 2020

L’ancien défenseur central était d’accord avec l’entraîneur chilien à River Plate, Malaga et Manchester City, devenant l’un des joueurs préférés du stratège dans son parcours dans le football étranger.

L’ancien défenseur, Martín Demichelis, a parlé de sa carrière dans le football et s’est souvenu d’une de nos connaissances, l’entraîneur Manuel Pellegrini. L’ancien River Plate catalogue le stratège comme le plus important de tous. De plus, l’Argentin a parlé de sa nouvelle facette en tant qu’entraîneur et s’est rappelé à quel point il était difficile d’affronter Ronaldinho à son meilleur.

“Il avait beaucoup de bons entraîneurs, mais je vais rester avec celui qui travaille le plus, Manuel Pellegrini”, a déclaré Demichelis lors d’une conversation avec le journal El Clarín.

L’ancien Malaga a également rappelé le rival le plus difficile qu’il a affronté. “Ronaldinho. À son meilleur à Barcelone. Cela m’a tué. ”

L’ancien footballeur élancé a également parlé de ses débuts dans son nouveau rôle d’entraîneur. «En 2017, j’étais revenu à Malaga et à cette époque il y avait Michel González, un joueur historique du Real Madrid. Il m’a dit: “Si vous n’avez aucune idée de ce qui va arriver, j’aimerais que vous vous joigniez au staff technique.” Et depuis que je faisais la carrière d’entraîneur, j’ai dit oui tout de suite. »

