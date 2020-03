Démolir les critiques du catholique pour sa défaite 3-0 contre l’Inter

La défaite du catholique contre Porto Alegre International par 3-0 a durement frappé, et pas seulement les croisés. Par propriété transitive, le score a résonné tout au long du football chilien, puisque le catholique est, sans aucun doute, la meilleure équipe du Chili pour un bon moment dans cette partie.

L’une des voix les plus sévèrement critiquées a été celle du journaliste Juan Cristóbal Guarello. “Terrible à propos du catholique”, a déclaré Guarello dans le programme Plus que de football de DirecTV Chili. “Terrible, car il est le leader du football chilien depuis plus de 60 dates, mais il doit à peine prouver que la suprématie locale dans la Copa Libertadores devient une équipe normale, qui perd tous ses attributs de vitesse, d’équilibre et de force.”

L’éditorial de Juan Cristóbal Guarello: “Universidad Católica a une performance à la hausse. Il me semble que c’est une équipe plus forte que l’année dernière. Un niveau éclipsé par les incidents, et que maintenant il devra jouer sans public” # MásQueF FútbolCL pic.twitter.com / RZ83M0B6U3

– DIRECTV Chili (@DIRECTVChile) 22 février 2020

Mais Guarello ne s’est pas limité à faire un commentaire général, mais s’est concentré sur les points qu’il considère comme les plus faibles de la victoire. «Edson Puch les arnaque tout autour de ces pièces et à l’extérieur, il ne gagne même pas pour la vitesse. José Pedro Fuenzalida est poussé et s’envole. Luciano Aued, un patron au milieu de terrain de la Coupe, désoriente. »