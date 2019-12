Depuis Carrow Road! Manchester United contre Burnley LIVE: les visages sont visibles pour le 20e jour de Premier League | via ESPN 2

Manchester United contre Burnley (EN DIRECT et EN DIRECT / via ESPN 2/13 h 45) les visages sont vus pour le jour 20 de la Premier League au Carrow Road Stadium. Suivez la MINUTE UNE MINUTE du match pour Depor.com.

Depor.com Il vous offrira la minute la plus complète de tous avec des buts, des cartons jaunes, rouges et autres incidents. Accrochez-vous à la diffusion et à la narration pour en savoir plus sur Manchester United contre Burnley.

Manchester United contre Burnley: horaires des matchs

Mexique 13 h 45 Pérou 14 h 45 Équateur 14 h 45 Colombie 14 h 45 Bolivie 15 h 45 Venezuela 15 h 45 Argentine 16 h 45 Chili 16 h 45 Paraguay 16 h 45 Uruguay 16 h 45 Brésil 16h45 Espagne 20h45

Le duel entre Manchester United et Burnley L'un des plus attractifs de la journée. Suivez minute par minute, les statistiques, les objectifs, les incidents, les entretiens et le résultat de la réunion qui définit les positions dans le Premier League.

Les «Red Devils» veulent ajouter une autre victoire dans le tournoi, mais cette fois en jouant à l'extérieur. L'équipe commandée par Ole Gunnar Solskjaer partira pour les trois points ce samedi 28 décembre.

Manchester United Il a été franc le lendemain de Noël, après avoir battu Newcastle 4-1 à domicile. L'entraîneur norvégien a déclaré que le personnel pouvait sentir l'usure après la performance d'il y a quelques jours.

«Je ne pense pas qu'il soit juste de s'attendre à ce que vous performiez au meilleur niveau, mentalement et physiquement, 48 heures après avoir joué. Mais je pense que nous sommes les mieux placés pour agir samedi. Un: le match contre Newcastle s'est terminé après 45 minutes. Deux: nous sommes jeunes », a déclaré Solskjaer.

Les Rojos Red Devils ont perdu Scott McTominay pour ce concours. Le milieu de terrain aurait une blessure au ligament du genou, mais sera évalué. Ensuite, Paul Pogba émerge comme remplaçant.

A ses côtés, Burnley veut se remettre de la chute subie contre Everton (1-0), lors des débuts de l'Italien Carlo Ancelotti. La photo réalisée par Sean Dyche mettra à nouveau en vedette l'attaquante Ashley Barnes.

«Vous devez bien jouer contre les meilleures équipes. Ce que nous faisons, c'est nous préparer correctement pour nous permettre d'aller jouer et de voir où cela mène », a expliqué l'entraîneur des« Clarets ».

Manchester United contre Burnley: luminaire

Manchester United contre Burnley: alignements possibles

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Fred, Pogba, Rashford, Pereira, Greenwood, Martial.

Burnley: Pape; Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor, Westwood, Cork, Brady, McNeil, Wood, Barnes.

Manchester United contre Burnley: emplacement du stade

