Depuis la France: Leonardo vise Bennacer. Position de Milan | Primapagina

la Milan reste dans les pensées de Leonardo, qui après la tentation donnarumma et la tentative de Paqueta, semble maintenant disposé à se déplacer pour un autre pion Rossoneri: Ismael Bennacer. La nouvelle a été lancée par le portail français Le10Sport, selon laquelle la DS du Paris Saint-Germain il aurait déjà eu un premier contact avec l’entourage du milieu de terrain algérien, une enquête pour évaluer les marges d’une opération en fin de saison.

COUR ‘OLD’, NOUVEAU PLANCHER – Un nom pas nouveau celui de Bennacer, du moins pas pour Leonardo qui déjà avant de quitter Milan en mai de l’année dernière avait posé ses yeux sur le milieu de terrain duEmpoli. Et maintenant, le profil est de retour à la mode en raison de la mini-révolution au milieu de terrain que le PSG a l’intention d’opérer cet été: si Verratti il est intouchable et gueye ils sont intouchables, on ne peut pas en dire autant de Ander Herrera mais surtout pour Leandro Paredes, Julian Draxler et le jeune homme Adil Aouchiche: l’Argentin et l’Allemand sont en vente alors que la promotion 2002 n’a pas encore trouvé l’accord pour signer le premier contrat à l’âge adulte, pour cette raison le club parisien recherche des médianes flexibles pouvant reconstituer le département et garantir un haut niveau de reddition. En ce sens, Bennacer garantirait un double choix à la fois comme haut bas et comme milieu de terrain, un rôle sur lequel Milan entend également travailler en vue de la prochaine saison.

MILAN, DES IDÉES CLAIRES – Oui, car si le projet technique pour 2020/21 n’est pas encore défini, Elliott entend bien viser l’Algérien pour l’avenir, malgré les bonnes performances de la première partie de saison qui ont en fait doublé son évaluation du marché. Arrivé pour 16 millions d’euros d’Empoli, Bennacer est désormais valorisé par la société Via Aldo Rossi pas moins de 30 millions d’euros: aucune offre n’a encore été déposée sur la table de Gazidis, mais ce sera le montant minimum pour siéger à la table des négociations. Et cela ne doit pas être suffisant pour convaincre Milan, le transfert n’est donc pas actuellement une hypothèse prise en considération. Les rumeurs sur Leonardo et le PSG ne s’inquiètent pas: les Rossoneri ont des idées claires sur l’avenir de Bennacer.

@ Albri_Fede90