«Depuis que je suis petit, je savais que je pouvais faire la différence»

Erling Haaland a offert une interview exclusive à “ France Football ” dans laquelle il analyse son émergence en Bundesliga par la main du Borussia Dortmund, un club qui l’a signé sur le marché d’hiver pour ses records de scores spectaculaires au Red Bull Salzburg.

03/09/2020 à 17:22

CET

Sport.es

Le jeune attaquant norvégien a marqué neuf buts en huit matchs dans la compétition allemande. Quelques chiffres qui s’ajoutent aux 16 buts qu’il a marqués en 14 matches de Bundesliga autrichienne, cinq en trois matches de Coupe ou, surtout, dix lors de ses sept duels en Ligue des champions.

Haaland a attrapé les projecteurs pour le doublé qui a endossé le PSG lors du match aller des huitièmes de finale de la meilleure compétition européenne. Un doublé qui a mis le champion de France contre les cordes.

L’attaquant norvégien a minimisé cette performance: “J’ai marqué deux buts, mais j’ai aussi fait beaucoup d’erreurs. Disons que ça aurait pu être mieux.”

Et son ambition n’a pas de limites. “Je travaille pour devenir le meilleur joueur du monde”, explique un Haaland qui connaît son potentiel depuis qu’il a commencé à jouer au football: “Depuis qu’il était petit, il savait qu’il pouvait faire une différence et qu’il pourrait signer des performances comme ça. Et encore J’espère faire mieux à l’avenir“.

Cependant, le jeune joueur ne perd pas de vue la réalité: “Je suis venu à Dortmund en étant un joueur normal et je le suis toujours, mais c’est toujours bon de se sentir valorisé“.

Le Norvégien dit qu’il n’est pas obsédé par les chiffres, mais reconnaît que “Je veux être le meilleur buteur de la Bundesliga“.