Der Ausblick – Bayern @ Chelsea feat. Nous n’avons pas de podcast

IL EST TEMPS LES FANS DE BAYERN MUNICH !!!!!!

Die Roten est enfin de retour en UEFA Champions League et ce huitième de finale est celui que nous attendons depuis décembre.

Donc, comme il s’agit d’une occasion spéciale, nous avons décidé d’en faire un épisode spécial. Nous faisons équipe avec le blog de Chelsea de SB Nation We Ain’t Got No History et leur équipe de podcasting Jimmy et Ram, alias We Ain’t Got No Podcast pour cet épisode de Der Ausblick:

Dans cet épisode, nous jetons un coup d’œil à Chelsea, qui est actuellement 4e en Premier League avec un dossier de 13-5-9 et 44 points. Aujourd’hui, Jake est rejoint par Jimmy et Ram du podcast de Chelsea de SB Nation, We Ain’t Got No Podcast. Nous parlons de la performance du club avec le nouveau manager Frank Lampard et du succès de leurs jeunes joueurs dans la première équipe. De plus, le Bayern et Chelsea ont des blessures majeures, alors comment les deux équipes vont-elles s’y prendre?

Après cela, assurez-vous de consulter le dernier épisode de We Ain’t Got No Podcast, où Jake rejoint l’équipe de Chelsea pour parler du Bayern Munich pour une sorte d ‘”épisode soeur”.

Prendre plaisir!