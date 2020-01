Der Ausblick – Bayern contre FC Schalke 04 (Ruckründe)

C’est une autre journée de match du Bayern Munich juste à côté! Dans le dernier match du Top 5 pour Die Roten, les garçons du FC Schalke feront le déplacement à l’Allianz Arena après une impressionnante victoire 2-0 sur le Borussia Mönchengladbach.

Nous parlons de tout cela et de plus sur cet épisode du podcast:

Dans cet épisode, nous jetons un œil au FC Schalke 04, qui est actuellement 5e en Bundesliga avec un dossier de 9-6-3 et 33 points. Aujourd’hui, Jake et Tom parlent du jeune noyau de milieu de terrain et des attaquants de Schalke qui ont admirablement performé pour eux devant le but. Mais, avec le jeune Américain Weston McKennie absent pendant un certain temps avec une blessure, qui le remplacera comme homme pivot? De plus, avec Alvaro Odriozola venant du Real Madrid, verrons-nous le basque faire ses débuts au Bayern?

