Der Ausblick – Bayern contre VfL Wolfsburg (Hindrunde)

Eh bien, nous sommes enfin là. La fin de la première moitié de la saison de Bundesliga et le début de la Winterpause nous ont donné l'occasion de réfléchir. Le Bayern Munich n'a pas connu de saison facile, mais il a la chance de s'assurer sa place aujourd'hui en troisième place avec un match contre Wolfsburg.

C’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui:

Dans cet épisode, nous jetons un coup d'œil au VfL Wolfsburg, qui est actuellement 9e en Bundesliga avec un dossier 6-6-4 et 24 points. Aujourd'hui, Jake et Tom parlent de la forme incohérente du Bayern au cours des derniers matchs qui, malgré les victoires, n'a pas inspiré confiance. De plus, avec la ligne arrière du Bayern plus tremblante que jamais, l'attaquant de Wolfsburg, Vogt Weghorst, pourra-t-il inquiéter la ligne arrière?

Ne vous inquiétez pas, nous publierons bientôt un épisode qui couvrira ce jeu et récapitulera la première moitié de cette folle saison de Bundesliga 2019-20.

Comme toujours, merci d'avoir écouté! Assurez-vous de nous aimer, de noter, de vous abonner, de nous suivre et de nous télécharger sur les podcasts Apple, Spotify, Google Podcasts et partout où vous obtenez votre contenu audio de qualité. Assurez-vous de nous suivre sur Twitter @BavarianFBWorks et posez-nous vos questions en utilisant le hashtag #AskBPW.

Prendre plaisir!