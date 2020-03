Der Ausblick – Bayern @ Schalke (DFB Pokal Quart de finale)

Eh bien, il y a eu quelques jours de nouvelles pas si amusantes autour de cette équipe. Mais devinez quoi? Le Bayern Munich a un match aujourd’hui, et vous savez ce que cela signifie.

Le club se qualifie pour les quarts de finale du DFB Pokal invaincu en 2020 (sauf si vous comptez le match amical de Nuremberg) et espère faire les demi-finales du DFB Pokal pour la 11e fois consécutive.

Nous prévisualisons ce match sur le dernier épisode de Der Ausblick:

Dans cet épisode, nous jetons un œil au FC Schalke 04 qui est actuellement 6e de Premier League avec un dossier de 9-9-6 et 36 points. Aujourd’hui, Jake et Tom parlent du bug dévastateur de Schalke et s’ils peuvent ou non le surmonter. De plus, Robert Lewandowski étant sorti, le jeune Joshua Zirkzee a eu le temps de briller contre Hoffenheim. Sera-t-il un élément permanent pour les jeux à venir? De plus, nous regardons les autres jeux Pokal sur les cartes dans les prochains jours.

Comme toujours, merci d’avoir écouté! Assurez-vous de nous aimer, de noter, de vous abonner, de nous suivre et de nous télécharger sur les podcasts Apple, Spotify, Google Podcasts et partout où vous obtenez votre contenu audio de qualité. Assurez-vous de nous suivre sur Twitter @BavarianFBWorks et assurez-vous de lire www.bavarianfootballworks.com pour le dernier et le plus grand contenu de football du FC Bayern et allemand.

Prendre plaisir!