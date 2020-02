Derby à l’Inter avec Bonolis: Milan également éliminé potins

La spéciale “Face à face” avec coups de padel entre l’Inter et Milan s’est tenue hier dimanche 9 février. La Powerade Arena de la Via Anna Maria Ortese à Milan a accueilli de nombreux anciens champions Nerazzurri et Rossoneri, des drapeaux authentiques qui représentaient les couleurs qu’ils portaient et honoraient sur le terrain, qui se sont affrontés dans une sorte de pré-derby dans les champs de Padel ci-dessous les tours de City Life.

Participant au tournoi, qui a vu l’Inter remporter la victoire finale, de nombreux visages bien connus du football, de nombreux VIP et de grands sportifs d’autres disciplines qui, selon leur foi dans le football, étaient inscrits dans l’une des deux équipes: Luigi Di Biagio, Dario Marcolin, Demetrio Albertini, Alessandro Budel, Christian Vieri, Mario Ielpo, Massimo Paganin, Maurizio Ganz, Stefano Eranio, Roberto Lorenzini, Paolo Bonolis, Mauro Tassotti, Chiara Dal Bon, Barbara Facchetti, Nicola Ventola, Massimo Oddo, Serginho, Mauro Tavola, Massimo Donati, Francesco Coco, Gianluca Zambrotta, Enrico Annoni.