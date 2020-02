“Derby à l’Inter facile, Conte me rappelle Herrera. Meazza? Il nous a volé une femme”

Compte tenu de la Derby entre Inter et Milan, la rédaction de Ok Calciomercato interviewée à droit exclusif Sandro Mazzola, ancien champion du Équipe nationale italienne et deInter. Toujours une Interista, en plus de nous fournir une analyse sur la Stracittadina et l’Inter de Conte, Mazzola a révélé plusieurs anecdotes sur Giuseppe Meazza, figure historiquement importante pour notre football.

Les mots de Sandro Mazzola

Vous qui avez joué de nombreux matchs de derby, vous pourrez certainement nous dire comment préparer un tel match. Y a-t-il une recette pour le gagner? Comment la ville, sûrement en ébullition, la vit-elle?

“Le problème est de faire le tour de la ville, car les gens vous arrêtent: ceux de l’Inter m’ont arrêté pour me charger, ceux de Milan pour me narguer. Vous êtes venu au derby que vous étiez plein de tension. Je me souviens surtout de la première: les 5 premières minutes je n’ai pratiquement pas joué le jeu, j’ai observé les tribunes, les coéquipiers, les adversaires; puis j’ai eu de la chance car j’ai marqué et le match était terminé pour moi. Après ça, j’avais hâte d’aller à l’oratoire pour tout raconter, car tout a commencé là-bas.

Nous avions un prêtre, un joueur de l’Inter, qui était un phénomène de football, à tel point qu’il avait fermé une rue et avait mis deux portes, et je me souviens que nous jouions sur un terrain pas exactement à jouer et quand nous sommes rentrés à la maison nos mères nous ont réprimandé pour avoir détruit les chaussures. Quand il a appris que je jouais à l’Inter, Don Giordano est venu à San Siro: le gardien du stade, une heure et demie avant le match, alors que j’étais dans les vestiaires, m’a rejoint et m’a dit qu’il y avait un prêtre à l’extérieur qui était qu’il cherchait et qu’il n’avait pas d’argent pour acheter le billet. Clairement, je l’ai laissé entrer et je l’ai fait regarder le match dans la tribune et quand j’ai marqué, je suis allé sous la tribune pour le saluer. Après le match, les gagnants se sont déplacés en agitant des drapeaux, tandis que les perdants ont dû se cacher. “

Les souvenirs de Giuseppe Meazza

Racontez-nous plus d’anecdotes et de souvenirs de votre expérience fantastique avec la chemise Nerazzurri.

«J’ai eu un enseignant comme entraîneur dans ma carrière, peut-être le plus grand footballeur italien, Giuseppe Meazza. Il nous a appris le football d’une manière extraordinaire, non pas avec des mots, mais avec des exemples: il s’est mis devant nous pour nous montrer comment donner des coups de pied à l’intérieur, à l’extérieur, comment nous avons porté le ballon. J’ai vu beaucoup de champions Di Stefano, Puskas, mais comme il a donné un coup de pied, personne ne l’a probablement fait: il semblait qu’il l’envoyait d’un côté, mais avec le tour qu’il a mis, il a mis fin au ballon du côté opposé. Par exemple, quand il a commencé ses lancers, il a regardé du côté droit, a élargi son pied et a commencé le lancement qui semblait destiné là-bas, mais en réalité du coin de l’œil, il avait vu le mouvement de son partenaire vers la gauche et avait fait s’arrêter la balle là .

Le premier derby est venu avec lui: nous avions gagné notre groupe, Milan avait gagné le sien, mais pour être le premier à Milan nous devions gagner le derby et pour cela nous étions un peu intimidés. Ensuite, Giuseppe Meazza nous a tous convoqués au vestiaire et a dit qu’il avait une tache noire sur sa conscience; nous nous sommes tous regardés avec étonnement, car nous pensions qu’il était impossible que notre dieu du football ait quelque chose de mal. Dans le match serré milanais, il nous a expliqué que cette place était due à sa défaite lors d’un derby contre Milan. A la fin de ce match, nous avons gagné, nous sommes tous allés sur le banc pour l’embrasser “.

Un autre joyau sur Meazza

«Il savait aussi faire beaucoup avec les femmes. Nous espérions tous aller au tournoi de Genève, également parce que le vainqueur serait décerné dans une boîte de nuit. On a gagné le tournoi, on m’a décerné le meilleur joueur de cette fameuse soirée. Après les récompenses, nous cherchions des filles. Nous l’avons trouvée et nous avons dit de l’attendre dans la chambre, mais n’étant pas arrivés, nous sommes sortis la chercher et l’avons trouvée avec lui. Il l’a conquise en un instant et le lendemain en train il s’est moqué de nous. D’autres fois ».

Retour au présent

Entre deux grandes campagnes de shopping et avec le duo Marotta – Conte revient à ses niveaux traditionnels. Que pensez-vous qu’il manque, s’il manque, pour combler l’écart avec la Juventus?

«Pour moi, rien ne manque, cela demande juste beaucoup de détermination, mais Conte est un gars qui entre dans la tête des joueurs et les convainc. Avec la différence de temps, je pouvais le comparer à un coach que j’avais: Helenio Herrera. Lorsque nous avons fait la promenade d’avant-match, Herrera était toujours devant, menant la ligne et un par un nous appelant et nous catéchisant. Quand vous étiez de retour en groupe, nous avons échangé des mots pas très gentils avec les coéquipiers vers l’entraîneur. Mais plus le temps passait, plus nous nous rendions compte que les idées inculquées par Herrera correspondaient à ce qui se passait. Conte est un marteau comme Herrera. “

Comme nous le savons, Eriksen est arrivé dans la nouvelle campagne d’achats. À votre avis, le Danois peut-il être la valeur ajoutée décisive pour continuer à courir après la Juventus?

“J’aime vraiment Eriksen, il peut donner le petit plus que l’Inter a manqué dans la première partie de la saison. Peu de ces joueurs l’ont et l’Inter et le Conte doivent pouvoir obtenir toutes les bonnes choses que le danois peut faire. Il peut être utile non seulement dans le présent, mais aussi dans le futur. Cependant, avec tous ces milieux de terrain de qualité, l’Inter a vraiment beaucoup dans le département “.

Après l’arrivée d’Ibrahimovic, Milan a inversé sa trajectoire, toujours invaincu en 2020. Avec les fiançailles du Pioli suédois, où peut-il aspirer à arriver?

“Pour moi, il peut arriver deuxième derrière l’Inter. Toujours derrière l’Inter Milan. Sérieusement, Ibra l’aime beaucoup, je l’emporterais partout avec moi, car lorsque le jeu se dégrade, l’équipe repose sur lui sans aucun problème. A Milan, ainsi que dans toutes les équipes où il a été. Il lui suffit de hocher la tête à ses compagnons. Au lieu de cela, cela ne fait qu’inquiéter les adversaires: ils le marquent en deux, ils le suivent partout et cela facilite l’insertion des milieux de terrain qui les accompagnent “.

Enfin, avec l’Inter fonctionnant sur des rythmes extraordinaires nettement supérieurs à Milan, les Rossoneri peuvent-ils cultiver sérieusement tout espoir dans le derby?

«Il n’y aura pas de match pour moi. Mais si Ibra veut jouer, il peut cultiver un peu d’espoir. Les premières minutes seront très importantes: vous devez faire comprendre immédiatement à vos adversaires qu’il n’y aura pas de match. Dans de tels matches, vous devez être prêt à tout pour vaincre votre adversaire. “