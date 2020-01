Derby background, c’est presque du spy-story: il a plaisanté sur la chorégraphie, mais c’était faux! | Serie A

Un défi dans un défi. Celui des deux supporters de Rome-Latium était un concours composé de chœurs, d’insultes et de beaucoup de plaisir. Après une semaine de haute tension avec Zaniolo en vue, cette fois la courbe nordique du Latium donne un spectacle: elle répond à la chorégraphie de Rome avec “La création d’Adam” de Michel-Ange. Avec un fond.

SCÈNE DERBY BACK – Les plus attentifs l’auront remarqué: lors des formations dans le Nord de nombreuses lumières cellulaires sont apparues, formant le mot “Forza Lazio”. Presque une maladroite tentative de chorégraphie, mais c’était une provocation. A Curva Sud, il y avait une rumeur de projet lié à la disposition des lumières par les rivaux, et les fans de Roma prêts avaient préparé une bannière: “Jeu de lumières ?? Oeil à qui tu le dis …”. Mais ce sont les ultras de la Lazio qui ont fait circuler de fausses rumeurs, pour surprendre les fans roms avec un autre regard, une chorégraphie différente et inattendue, présente à l’Olimpico et dans la Chapelle Sixtine …