Derby basque au goût de cuivre et Europe en jeu

Les héros de la Copa del Rey, après avoir éliminé le Real Madrid et Barcelone en quart de finale, ils se mesurent ce dimanche à Saint-Sébastien dans le plus classique des derbies basques, un duel entre les Real Sociedad et Athletic marqué par les aspirations européennes mutuelles via la Liga. Le choc entre Donostiarras et Bilbao vient avec les attentes les plus élevées des dernières saisons dans la capitale de Gipuzkoa. Seuls trois points les séparent dans la zone noble de la table, entièrement immergée dans la pommade des postes européens.

02/09/2020 à 09:20

CET

Sergi Montes

Le Real et l’Athletic, oui, sont cités à Anoeta avec une usure sérieuse après les matchs passionnants et exigeants de jeudi, des affrontements en direct jusqu’au coup de sifflet final à Santiago Bernabéu (3-4) et San Mamés (1-0).

Que ce soit pour les sensations et le football, les San Sebastian affrontent le classique Euskaldun avec plus de garanties que leur rival. Cependant, le jour dernier, ils ont quitté les places continentales où ils ont été installés presque toute la saison après leur défaite contre Leganés. En fait, ceux d’Imanol Alguacil ont perdu au cours de trois des quatre derniers jours de championnat. Le technicien txuri-urdin, après la exposition au Bernabéu, pariera de poursuivre le retour éventuel de Zaldua aux onze initiaux. La Révolution Isak Ce sera la référence des réalistes.

Porte-jarretelles Bad Time

Le souvenir de ce qui s’est passé au premier tour à San Mamés (2-0) pique à Saint-Sébastien, et qui veut aussi conserver un athlète qui, après avoir signé trois «miracles & rdquor; suivi dans le tournoi KO, il veut mettre fin à sa mauvaise séquence de championnat. Les de Garitano ils ont sept matchs sans gagner et seulement 5 points ajoutés de 21 possibles.

Le pire de cette séquence a également été le dernier match, une défaite claire et palliative contre Getafe à San Mamés, dans l’un des pires matchs de l’époque. Garitano. Compte tenu de tout cela, et comme la première étape des demi-finales de la Copa vous attend ce mercredi à La Catedral contre Grenade, il est supposé que l’entraîneur de Derio rafraîchit une équipe au centre ne sera pas sanctionné Iñigo Martínez, ce qui va sans aucun doute soustraire le «morbo» du derby de son passé Saint-Sébastien. L’international évite ainsi la boisson désagréable de revenir sur le terrain de son ancienne équipe, dont le hobby lui a fait mal le changement de maillot.

Son absence complique l’option de trois plantes utilisées par Gariz Gaizka dans les derniers engagements. Balenziaga est davantage présenté comme un soulagement possible Yuri Berchiche en bon état mais plusieurs fois dans le doute ces dernières semaines en raison de problèmes physiques et avec beaucoup d’usure accumulée. Il est également prévu que, bien que pas initialement, Aritz Aduriz disputera quelques minutes lors de son dernier derby dans sa ville natale.

Onces possibles

Société réelle: Remiro; Zaldua, Aritz, Le Normand, Monreal ou Muñoz; Zubeldia, Merino, Odegaard; Portu, Alex Isak et Oyarzabal.

Athlétique: Unai Simón; Capa, Yeray, Unai Núñez, Balenziaga; Vesga, Unai López; Lekue, Raúl García, Ibai; et Villalibre.

Arbitre: José Luis Munuera Montero (Comité andalou)

Stade: Reale Arena (14h00).