Derby basque avec la descente à l’affût

Mendizorroza accueillera aujourd’hui un duel direct dans la réunion qui mettra en vedette Deportivo Alavés et SD Eibar dans un derby basque qui ouvrira la vingt-troisième journée de LaLiga Santander, et dans lequel celui qui obtient la victoire laissera son rival dans une lutte pour fuir le descente

07/02/2020 à 06:58

CET

EFE

Il s’agit d’un duel fondamental pour les intérêts de deux équipes qui sont au-dessus du déclin et sont à égalité dans le tableau avec un nombre presque égal avec 6 victoires, 6 nuls et 10 défaites, à ce jour et le même différentiel de buts, moins 9.

Les albiazules accumulent quatre jours consécutifs sans gagner à domicile où ils ont récolté une défaite et trois nuls consécutifs. Eibar, pour sa part, vient après deux nuls contre le Celta et le Betis et a besoin des trois points.

Les babazorros n’ont pas encore gagné à Vitoria contre les Gipuzkoans dans les trois matchs qui ont joué dans le premier jusqu’à présent et qui ont abouti à deux matchs nuls et une victoire de l’entité eibarresa, qui a réussi à marquer dans 13 des 18 duels organisés en le stade alavesista dans toutes les catégories.

Asier Garitano tentera de répéter la victoire du premier tour (0-2) avec un onze offensif et dans lequel il récupérera les deux attaquants, Joselu Mato et Lucas Pérez, et reviendra à la ligne des quatre défenses avec Rubén Duarte et Ximo Navarro en les côtés.

Eibar joue avec l’inconvénient que cette campagne montre très vulnérable loin de chez eux et il sait que ses options vont en ajouter trois à la fois à Ipurua, mais ils ne manqueront pas non plus une occasion comme demain de frapper la table et de vivre plus paisiblement.

Par curiosité, l’équipe locale jouera avec son troisième vêtement, tandis qu’Eibar le fera avec la chemise Barca habituelle dans un changement demandé par les plateformes de télévision. Le troisième maillot d’Eibar étant également bleu, il a été décidé que c’est Alavés qui change de vêtements pour ce match.

Compositions probables

Alaves: Pacheco; Ximo, Laguardia, Ely, Duarte; Manu García ou Rioja, Fejsa, Camarasa, Vidal; Joselu et Lucas Pérez.

Eibar: Dmitrovic; Correa, Bigas, Burgos, Côte; Expósito, Diop; De Blasis, Orellana, Inui; Enrichir

Arbitre: Eduardo Prieto Iglesias (Comité de Navarre).

Stade: Mendizorroza.

Heure: 21 h 00