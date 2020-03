Derby County vs Manchester United LIVE Hora, Canal, Où regarder la FA Cup 2019-2020

Les émotions du cinquième tour de la FA Cup 2019-2020 ce jeudi 5 mars, lorsque le Comté de Derby Cherchez à profiter de sa condition de local pour donner la cloche, mais il sait qu’ils devront faire un duel parfait lors de la réception d’un Manchester United qui sortira pour imposer sa hiérarchie dans sa visite à Parc de la fierté.

Heure et canal Derby County vs Manchester United

Siège: Pride Park Stadium, Derby, Royaume-Uni

Heure: 19h45 depuis le Royaume-Uni. 13 h 45 depuis le Mexique et l’Amérique centrale. 14 h 45 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 16 h 45 depuis l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay. 11 h 45 PT / 14 h 45 HE aux États-Unis.

Chaîne: ESPN en Amérique latine. ESPN + aux États-Unis.

Derby County vs Manchester United EN DIRECT

L’image de Comté de Derby milita dans le championnat où il a une campagne irrégulière errant dans une demi-table, mais ils arrivent motivés, car samedi dernier, ils ont dû visiter le Sheffield mercredi, réussissant à les battre 1-3 avec le double de Tom Lawrence et un de plus de Jason Kninght.

Les béliers a obtenu son billet pour ce tour après avoir quitté Northampton Town le 4 février après les avoir battus 4-2 avec les buts d’Andre Wisdom, Duane Holmes, Jack Marriot et Wayne Rooney.

De son côté, le Manchester United Il a un tournoi quelque peu irrégulier en Premier League où il est cinquième. Dimanche dernier, ils ont visité Everton en signant une égalité.

Les Diables rouges ils n’ont passé aucun problème lors du quatrième tour de la FA Cup où ils ont rendu visite aux Tranmere Rovers, réussissant à les écraser 0-6 avec les annotations de Harry Maguire, Diogo Dalot, Jesse Lingard, Phil Jones, Anthony Martial et Mason Greenwood.

Les deux Comté de Derby comme lui Manchester United Ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent obtenir la victoire qui leur permet de continuer leur chemin dans la compétition, il faut se rappeler qu’il n’y a pas de marge d’erreur, le vainqueur avancera et le perdant sera éliminé. Dans les prévisions, Diables rouges Ils sont préférés pour leur plus grande hiérarchie et qualité. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Derby County vs Manchester United.

Derby County vs Manchester United LIVE Hora, Canal, Où regarder la FA Cup 2019-2020