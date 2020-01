Derby de Gênes pour un attaquant de Naples. Pendant ce temps, Ancelotti pourrait résoudre un “problème”

NAPLES. En attente de définir l’opération qui devrait conduire l’attaquant sur les pentes du Vésuve Matteo Politano, venant de l’Inter Milan en prêt avec une obligation de rachat fixée à un montant compris entre 18 et 22 millions d’euros, le manager de Napoli travaille également sortant.

L’Allemagne est l’un des profils les plus recherchés Amin Younes, l’ex Ajax a de nombreux admirateurs à travers l’Europe mais pourrait rester en Italie grâce à tribunal de Gênes et de Sampdoria. Les deux clubs liguriens suivent attentivement l’évolution du marché bleu, le rivage rossoblu serait une simple demande d’information tandis que le Blucerchiati, après l’affaire Tonelli, serait prêt à entamer une nouvelle négociation avec Naples, notamment en cas d’adieu. de Caprari. La classe de 1993 a été attirée par la Fiorentina et Sassuolo, en particulier la poussée neroverdi pour conclure l’affaire rapidement.

TALENT POUR RÉÉVALUER, MAIS CARLO …

Un autre élément susceptible de saluer Naples est Hirving Lozano, l’achat le plus cher de l’ère De Laurentiis pour l’instant n’est pas de rembourser la confiance que l’entreprise lui a accordée. Selon la Gazzetta dello Sport, nul autre que l’ancien entraîneur bleu n’a pu venir à la rescousse de Gattuso Carlo Ancelotti, l’un des principaux sponsors du Mexicain lors de la négociation entre le PSV et Naples. L ‘Everton mais il devrait débourser pas moins de 40 millions d’euros s’asseoir à la table des négociations avec Giuntoli, hypothèse actuellement peu praticable mais à ne pas exclure a priori.