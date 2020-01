Derby de Londres: Chelsea contre EN DIRECT Arsenal via ESPN par Premier League date 24 à Stamford Bridge

Suivez la TRANSMISSION OFFICIELLE de Chelsea contre Arsenal EN DIRECT et EN DIRECT via ESPN et BBC Sports depuis Stamford Bridge à la vingt-quatrième date de la Premier League 2019-20 ce mardi à partir de 15h15 (au Pérou). Important duel entre deux équipes qui ont des aspirations similaires, comme se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Avec le titre impossible, le slogan est d’aller au plus haut tournoi international d’Europe. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous présenterons ci-dessous. Suivez les principaux incidents de la réunion de MINUTE à MINUTE sur le site de Depor.

Mikel Arteta croient encore à la classification des Arsenal pour la prochaine Ligue des Champions, mais pour garder l’espoir, les «Gunners» doivent vaincre Chelsea, son rival direct à la recherche de cet objectif, dans le choc le plus attractif du jour du concours britannique. A partir de 15h15 (au Pérou) et de 14h15 (au Mexique), vous pouvez voir tous les incidents de ce jeu à travers les signaux que nous vous montrons ci-dessous, avec les différentes plateformes que les opérateurs présentent pour suivre le MINUTE À MINUTE du Chelsea contre Arsenal.

Chelsea contre Arsenal: horaires dans le monde

14:15 heures – Mexique15: 15 heures – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (New York, Washington, Floride) 16:15 heures – Venezuela, Bolivie17: 15 heures – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili20: 15 heures – Royaume-Uni21: 15 heures – Espagne, Allemagne, Italie, France

“Il est très important pour nous de gagner ce match afin de nous battre” pour une place en Ligue des champions, a déclaré l’entraîneur espagnol lors de la conférence de presse de lundi.

«Il reste quatre mois de compétition et beaucoup de choses peuvent arriver. Il y aura de nombreux matchs entre les équipes du haut du tableau, je pense qu’il peut y avoir des changements », a-t-il ajouté.

Les ‘Gunners’ occupent actuellement la 10e place du championnat avec 29 points, soit 10 des Chelsea de Frank Lampard, qui est quatrième, la dernière position de qualification pour la Ligue des Champions, donc les vraies possibilités pour le Arsenal Elles ressemblent désormais à une chimère, notamment en raison du grand nombre de points qu’elles ont perdus ces dernières semaines.

Depuis l’arrivée sur le banc de l’ancien Pep Guardiola à Manchester City, juste avant Noël, le Arsenal Il a été en tête du tableau de bord lors des cinq derniers matchs, mais n’a fini par en gagner que deux, alors qu’il en a égalé deux autres et en a perdu un, précisément contre Chelsea dans le match correspondant au premier tour (2-1) .

«Les matchs disputés à domicile auraient pu faire une grande différence et nous étions très proches (de la victoire). Demain (mardi), nous devons gagner », a déclaré Arteta.

Avec seulement 6 points au cours des 5 derniers jours, l’équilibre d’Arteta à la tête des ‘Gunners’ ne semble pas meilleur que celui de son prédécesseur au pouvoir, le suédois Freddie Ljungberg, qui a réalisé 4 points en 4 matchs lorsqu’il occupait le poste de formulaire provisoire, remplaçant le Unai Emery espagnol.

Cependant, l’impression d’Arsenal d’Arteta est qu’il s’agit d’une équipe beaucoup plus cohérente que celle d’Emery.

L’ajout des trois points à Stamford Bridge serait une opération très intéressante pour le Arsenal, compte tenu du fait que leurs prochains rivaux (Bournemouth, Burnley et Newcastle) occupent la deuxième partie du classement.

FIXTURE de la journée de Premier League:

