Derby de Milan, Amadeus: “Strong Inter. Lukaku-Ibra passionnant duel”

09.02.2020 11:43 par Andrea Piras article lu 482 fois

© photo par Federico De Luca

Frais de son expérience en tant que directeur artistique au Festival de Sanremo, Amadeus, un fan bien connu de Nerazzurri, a parlé aux cahiers de l’édition Gazzetta dello Sport du derby ce soir entre l’Inter et Milan: “Combattu, imprévisible, l’Inter est fort et a un grand entraîneur, mais Milan est plus structuré avec Ibrahimovic. Un champion est comme un artiste. Son défi avec Lukaku est convaincant. À la fois physique et talentueux. Je regarde aussi les championnats étrangers, du Premier ministre à la Liga, de la Bundesliga à la Ligue 1, et Lukaku l’avait remarqué depuis un certain temps ” .

Il y a de nombreuses bonnes raisons d’attendre avec confiance le derby de l’Inter Milan demain soir. Il y en a autant à craindre. Contrairement à d’autres occasions, où la presse a malicieusement demandé qui était le favori et leurs fans respectifs ont rebondi …