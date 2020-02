Derby de Milan, valeur marchande: l’Inter bat Milan 683 à 399

© photo par Alberto Lingria / PhotoViews

Les grands joueurs sont toujours mis au défi dans le derby de Milan. Cette fois, ce sera le tour de Lukaku et Eriksen d’un côté, Ibrahimovic et Rafael Leao de l’autre. Mais les données Transfermarkt, un portail dédié à tout ce qui tourne autour des statistiques et de la valeur idéale des joueurs, fait état d’un déséquilibre assez net entre les deux équipes.

Wheelie avec ERIKSEN – Il y a d’une part l’Inter Milan qui, avec le marché de janvier, a donné un nouveau tournant. Le Danois est le joueur avec plus de valeur que l’équipe, avec 90 millions d’euros (contre “seulement” 20 payés). Ensuite, il y a la paire attaquante, Martinez avec 80 et Lukaku avec 75: l’Argentin restera dans les stands et jouera Alexis Sanchez – qui, à son point le plus élevé, coûte 70 millions et vaut maintenant 25. Puis trois en son genre à 60: de Vrij, Brozovic et Skriniar. Le moins cher, à part Padelli et Berni? Lorenzo Pirola, né en 2002, qui ne coûte que 1 million (derrière Borja Valero à 1,5 et Ranocchia à 3).

COMMANDES DE GARDIEN DE BUT – Au lieu de cela, à Milan, il y a un problème de notes et de cartes. Car le plus cher est Gianluigi Donnarumma, valorisé oui à 55 millions d’euros, mais expirant en 2021. Le risque est que Raiola se frotte déjà les mains. Ensuite, il y a le capitaine Romagnoli, à 45 ans. Pour compléter le top5, de manière presque paradoxale, il y a Paquetà, Rebic et Kessie, trois qui ont dû s’en aller d’une manière ou d’une autre sur le marché de janvier et qui sont restés. Et Ibrahimovic? Ses 38 ans ne lui font “que” 3,5 millions d’euros.