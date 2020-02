Derby épuisé, comme dans le «Milan-Inter Milan». Pour ceux qui perdent, c’est «à moitié vide» … | Primapagina

“I Tigrus, You Tigris, He Tigra”. 1978, Renato cabine de pilotage la direction, la musique et le scénario, par Enzo Whittaker, Milan et Inter en arrière-plan. Dans le premier des trois épisodes qui composent le film, Renato cabine de pilotage, alias Elia, travaille comme chauffeur: habillé en pilote de Formule 1, veut manger dans un restaurant. Mais pas chez personne, mais au restaurant Milan-Inter. Habillé de rouge, Pozzetto s’approche de la porte de ce vieux restaurant aux murs délabrés et usés par le temps. Dont un serveur….

“Avez-vous réservé?”

« Non »

“Alors il ne peut pas entrer, il est complet”

“Eh, mais pour une seule personne”

“J’ai dit que c’était épuisé”

“Mais j’ai un ami qui m’attend à l’intérieur, laissez-moi jeter un œil.”

“Putain de merde, tu es toujours le même. Jetez un œil mais dépêchez-vous. ”

Et ici, la magie.

ÉTAPE COMPLÈTE – Le serveur ouvre la porte et … San Siro. Plein, plein, épuisé. “Tu as vu? Et pensez-vous que le dimanche est encore pire …». Oui, dimanche. Le derby entre l’Inter et Milan aura lieu demain soir, avec les Nerazzurri qui veulent faire pression sur la Juventus en tête du classement, tandis que les Rossoneri cherchent désespérément une place en Europe. D’un côté Eriksen, de l’autre Ibrahimovic, de nouveaux visages d’un ancien derby, qui a vu triompher les hommes de Conte au match aller. Toujours sous les yeux d’un large public.

TOUS VENDUS – Plus de 75 mille coupons vendus, épuisés, même si les travaux en cours à San Siro ne permettront pas d’atteindre le nombre record d’Inter-Juve, où il y avait 75 923 spectateurs. Un public spectaculaire pour un derby prêt à émouvoir, un cadre similaire à celui de la trattoria Milan-Inter. Qui va gagner sera amené en triomphe, qui perdra … enfin, pour ceux qui ont de la place pour le restaurant à moitié vide …