Derby intense: Arsenal a endommagé la fête de Chelsea à Stamford Bridge | Premier League | Premier League

Ce fut un derby intense et excitant qui a été vu ce mardi à Stamford Bridge, la maison de Chelsea: dans la première partie, l’équipe à domicile en a profité et Arsenal est resté avec 10 hommes pour l’expulsion de David Luiz. Cependant, l’équipe d’Arteta n’a pas abandonné et a combattu jusqu’à la fin, au point de compliquer le match de Chelsea et de voler un point. Au final 2-2 et la box Frank Lampard continue sur une séquence de mauvais résultats qui mettent en danger la quatrième box, qui accueillera la prochaine Ligue des champions.

Chelsea a profité d’une grossière erreur de Shkodran Mustafien d’Arsenal pour prendre le dessus. Une cession terrible de Mustafi a provoqué une pénalité et le but ultérieur de Jorginho. L’expulsé par le jeu catastrophique était David Luiz, mais le gros était Mustafi.

La centrale allemande a été chargée de donner un ballon à Bernd Leno. Il l’a donné et Tammy Abraham a volé son portefeuille, a harcelé Leno et a été abattu par Luiz. L’arbitre a appelé un penalty, expulsé Luiz, qui a également été hué et riant de ses fans, et a déclenché une nuit de souffrance pour Arsenal, arrangée par les buts miraculeux de Martinelli et Bellerín.

Peu de gens peuvent se plaindre des «Gunners», car dès la première minute le derby de Londres était bleu. Les meilleures occasions sont venues pour eux. Un coup de tête d’Abraham que Leno retenait bien placé. Un coup de pied de centre à la barre transversale de Callum Hudson-Odoi, l’entrée occasionnelle du groupe Azpilicueta.

Sans l’erreur de Mustafi, Chelsea aurait sûrement fini de marquer, mais l’Allemand, avec ce jeu catastrophique, a donné plus d’essence à ses détracteurs, ceux qui le ridiculisent sur les réseaux sociaux et auxquels il s’est élevé cette semaine.

L’autre blessé majeur est David Luiz qui, sans être coupable de rien, est reparti avec une expulsion et un rhume, sans parler d’autre chose, à la réception de Stamford Bridge, un stade où il a passé six ans de sa carrière.

Mais les trahisons coûtent cher dans le football anglais et Luiz a décidé l’été dernier de changer Chelsea pour Arsenal. D’où les huées et les rires quand il s’est abattu dans le tunnel de la cabine d’essayage, avec plus de 60 minutes d’avance pour que Lampard Chelsea jouisse d’une supériorité sur le voisin. Et plus ou moins contrôlé le jeu.

Vivant en permanence dans la zone d’Arsenal, mais sans s’approcher de la seconde, Chelsea est tombé en panne dans une course de plus de 70 mètres. Dans un corner favorable, le dégagement à l’avant de sa propre zone a été repris par le jeune Martinelli. Il a commencé une course sidérale, dans laquelle Kanté a glissé le long du chemin, ouvrant les portes des buts.

Il devait juste se rendre à Kepa et le battre. Arsenal a tout donné pour supporter et Chelsea s’est dépêché. Azpilicueta était précis pour mettre le 2-1 et tout a été mis face à face pour être le héros, mais encore une fois ils ont volé la vedette. Contre l’Ajax, dans ce même but il y a quelques mois, c’est le VAR qui a emporté un peu l’héroïque, cette fois, c’est Héctor Bellerín.

Le côté espagnol, quelques minutes seulement après que Chelsea ait obtenu ce qui ressemblait au but vainqueur, a tiré un tir de l’extérieur de la surface avec le gaucher (en théorie le mauvais) pour égaliser le jeu et laisser le 2-2 dans le marqueur

Résultat qui, d’autre part, ne sert aucune des deux équipes et qui quitte le dixième arsenal, à dix points de la Ligue des champions, et maintient Chelsea quatrième, avec six d’avantages sur la cinquième place.