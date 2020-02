Derby inter-milanais: San Siro à guichets fermés | Serie A

Trois jours après le derby de Milan, San Siro se prépare à maison complète: vous allez au épuisé visant le record des collections ayant appartenu à Inter-Juve le 6 octobre (6 620 976 euros). ibra et Eriksen va enrichir un défi qui dans la première étape a eu une participation de plus de 70 000 unités et une collecte de plus de 5 millions d’euros.