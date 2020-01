“Derby qui arrive au bon moment. Zaccheria à face ouverte”

CERIGNOLA (FG). Match après match, victoire après victoire, leAudace Cerignola est de droit parmi les candidats à la victoire finale du championnat de France Serie D groupe H. Le Gialloblè avec un plan de route impressionnant avec huit victoires et deux nuls lors des dix derniers matchs, les garçons de Feola sont à la quatrième place du classement à sept longueurs du sommet.

DERBY FOGGIANO, PARLER FEOLA

Le week-end prochain, une course qui ne peut pas être considérée comme toutes les autres, Super derby Foggia au stade Pino Zaccheria. Le match aller s’est terminé par la victoire des Satanelli, mais aujourd’hui le défi se présente dans un climat totalement différent et avec un état psychologique des deux équipes diamétralement opposées. Le technicien Audace, Vincenzo Feola, a présenté le jeu et analysé le moment de son équipe: «Tout d’abord, je tiens à souligner que contre Brindisi les garçons ont fait quelque chose d’extraordinaire – l’entraîneur dit – ce n’était pas du tout facile de remporter une victoire comme ça, dix de plus 70 ′ et surtout contre une bonne équipe. Avant la tête, nous avions déjà touché le but 3-4 fois, je pense que le jeu n’était pas en équilibre avant l’expulsion. Nos adversaires étaient alors bons pour exploiter notre erreur défensive, et par la suite notre gardien de but a évité un rappel. En dehors de ces deux situations, je pense que l’équipe a largement mérité la victoire. “

Audace Cerignola exultation ph Audace Cerignola

BOLD RESCUE, COMBIEN DE SOLUTIONS

Cerignola a montré une grande capacité à savoir comment mettre ses attaquants dans les bonnes conditions pour faire des grappes de buts, aussi l’abondance de solutions pourrait s’avérer être une arme supplémentaire pour la ruée vers l’ultime: «Je n’aime pas parler de célibataires, même si Je suis content pour Gianluca (Sansone ed), les victoires sont le résultat du travail de l’équipe et jusqu’à présent, tout le monde fait quelque chose de superlatif. Après le Grumentum, j’ai vu les différents gars pendant la semaine, nous avons très bien réagi et même ceux qui ont succédé se sont immédiatement mis dans le contexte. – souligne Feola – Tactiquement j’ai l’opportunité d’essayer différentes solutions, mais le mérite revient aux gars qui me permettent d’expérimenter plus que par le passé “.

Ph Foggia Calcio, fans

LE DERBY ARRIVE, QUI GAGNE LE MEILLEUR

Sur le derby contre Foggia: «Match à préparer au mieux, ce sera un plaisir de jouer à Zaccheria, contre un club, un blason, qui a fait l’histoire du football italien. Nous allons jouer avec nos visages ouverts, puis à la fin, nous verrons qui était le meilleur. – conclut le technicien – Leur KO à Gravina? Nous avons également fait match nul avec le Grumentum, et j’ai dit que c’était un point gagné malgré les ballons de but ratés 7-8 qui avaient à juste titre généré une certaine déception. Avec Brindisi, nous avons montré du caractère et du désir, je pense que le derby arrive au bon moment “.