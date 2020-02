Derek McInnes suggère que Scott McKenna envisage un mouvement estival après l’échec des offres de 3 millions de livres sterling pour la forêt et le QPR – HITC

Nottingham Forest et Queens Park Rangers sont liés à Scott McKenna.

Le manager d’Aberdeen, Derek McInnes, estime que Scott McKenna travaille toujours vers un déménagement estival après que le club ait rejeté les offres précédentes de Nottingham Forest et de Queens Park Rangers, rapporte le Sunday Post.

McKenna a déposé une demande de transfert à Aberdeen l’été dernier.

Aberdeen, cependant snobé, propose 3 millions de £ de la part de Forest et de QPR malgré le fait que le joueur a voulu partir et qu’il est resté au club (Sunday Post).

S’adressant aux journalistes, McInnes a salué les efforts de McKenna cette saison et il pense que le joueur suscitera plus d’intérêt cet été.

«Scott sait que s’il continue de jouer – et fait sa part avec l’équipe d’Écosse – s’il garde la tête droite et que ces performances se poursuivent, alors à 100%, il y aura à nouveau un intérêt cet été. C’est probablement ce vers quoi il travaille. La norme de jeu de lui et le désir de se pousser sont là », a expliqué McInnes.

McKenna a encore trois ans sur son contrat à Pittodrie.

Forest et QPR ne sont pas les seuls clubs à s’être intéressés à lui. Selon le Times, Aston Villa s’est également vu refuser une offre pour lui en 2018.

Le défenseur international écossais semble vouloir se tester à un niveau supérieur. Aberdeen, cependant, l’apprécie beaucoup et ne sera pas poussé à vendre à bas prix.

McKenna, 23 ans, a encore beaucoup de temps de son côté et une solide finition de la saison incitera sûrement plus de candidatures cet été.

