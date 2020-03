Dernier Coronavirus: le PM «envisage d’interdire les appareils» – mais pas encore

Date de publication: jeudi 12 mars 2020 6:52

Le Premier ministre Boris Johnson a expliqué pourquoi le gouvernement n’a pas encore interdit les équipements sportifs dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

Des ligues du monde entier ont suspendu leurs compétitions tandis que les autorités tentent de maîtriser Covid-19.

Mais la Premier League n’a jusqu’à présent pris que des mesures décisives, avec des rencontres ce week-end qui se poursuivront avec des supporters présents.

Tout en s’adressant à la nation et en avertissant que les familles «perdraient des êtres chers avant l’heure» au milieu de «la pire crise de santé publique depuis une génération», a déclaré Johnson: «Nous examinons la question de l’interdiction des grands événements publics tels que les installations sportives.

“Et l’avis scientifique, comme nous l’avons dit au cours des deux dernières semaines, est que l’interdiction de tels événements aura peu d’effet sur la propagation, mais il y a aussi la question de la charge que ces événements peuvent faire peser sur les services publics.”

Le conseiller scientifique en chef, Sir Patrick Vallance, a expliqué que l’annulation de grands événements sportifs n’est «pas un moyen majeur de lutter contre cette épidémie».

Il a déclaré: «En moyenne, une personne en infecte deux ou trois autres.

«Vous avez donc une très faible probabilité d’infecter un grand nombre de personnes dans un stade et une probabilité plutôt plus élevée d’infecter des personnes très proches de vous.

«Et cela signifie que la majeure partie de la transmission a tendance à avoir lieu avec des amis et des collègues et ceux qui vivent dans des environnements proches – et non dans les grands environnements.

«Bien qu’il soit vrai que toute annulation de choses peut avoir un certain effet, si vous obtenez ensuite une activité de déplacement où vous vous retrouvez avec tout le monde se rassemblant ailleurs, vous pouvez réellement avoir un risque pervers accru, en particulier dans un environnement intérieur.

“Donc, cela ne signifie pas que vous ne devriez pas à un moment donné prendre la décision à partir d’un point de résilience, mais ce n’est pas un moyen majeur de lutter contre cette épidémie.”

