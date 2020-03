Dernier Coronavirus: matchs de Premier League et d’EFL suspendus jusqu’au 3 avril

Date de publication: vendredi 13 mars 2020 11:09

La saison de Premier League et d’EFL a été suspendue jusqu’au 3 avril au plus tôt.

La nouvelle a été confirmée dans un communiqué de l’EFL: «La FA, la Premier League, l’EFL et la Barclays FA Super League féminine et le Championnat féminin de la FA ont collectivement accepté de reporter le match professionnel en Angleterre jusqu’au 3 avril au plus tôt.

«Cette action, qui sera constamment réexaminée, a été prise en raison du nombre croissant de clubs qui prennent des mesures pour isoler leurs joueurs et leur personnel à cause du virus Covid-19.»

Histoire complète à suivre…

