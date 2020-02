Dernier moment: Diego Monarriz pourrait cesser d’être l’entraîneur de San Lorenzo

Après la défaite face au Racing, Diego Monarriz s’inquiétait du présent de son équipe et remettait en question sa continuité en tant qu’entraîneur de San Lorenzo.

“Rien n’est sorti du plan. Nous ne partons pas du tout satisfaits. La partie football m’inquiète. Quand les choses ne sortent pas, l’ambiance entre d’abord et il semble que le joueur souffre. Je ne sais pas si je peux le changer. Dans le but, nous avions des gens mais nous avons fait une erreur et nous l’avons payé. Quand les choses ne sortent pas, elles ne sortent pas. Ce n’est pas un problème d’humeur. Cela laisse jouer, il n’y a pas d’autre“Monarriz a déclaré dans des aveux de presse.

Et dans le même esprit, il a reconnu qu’il se joindra à lui pour parler de son avenir en tant qu’entraîneur à Marcelo Tinelli: “Tout ce qui doit arriver arrivera. J’ai parlé à Marcelo, mais calme-toi, maintenant on ne va rien définir. Nous ne savons pas quelle décision nous allons prendre. “

“Quand les choses ne sortent pas, il semble que l’équipe ne court pas, qui ne peut pas faire deux passes d’affilée, ce qui est physiquement mauvais et qui est le résultat d’un manque de confiance. Mettre des œufs n’est pas un coup de pied, un coup de coude ou un blocage avec des dents. La ponte, c’est demander le ballon et jouer “, a expliqué l’entraîneur.

La vérité est que dans les prochaines heures le départ de Diego Monarriz en tant qu’entraîneur pourrait être confirmé. Des différences avec certains joueurs et de mauvais résultats peuvent mettre fin à votre séjour en tant qu’entraîneur. Que se passera-t-il?