DERNIÈRE MINUTE | La Liga MX suspend ses matchs en raison d’un coronavirus

Les cas de coronavirus sont en augmentation au Mexique et Liga MX, par mesure de sécurité, a décidé de suspendre indéfiniment ses activités après le jour 10 de Clausura 2020.

Une fois la «Young Classic» jouée dans les dernières heures de cette semaine, le football mexicain, comme presque toutes les ligues sportives du monde, suspendra les matchs suivants, comme l’a confirmé la même Liga MX avec une déclaration ce Dimanche à midi.

“La présidence exécutive de la Liga MX / Ascenso MX, en étroite collaboration avec le Secrétariat à la santé du gouvernement fédéral, indique qu’elle a décidé de suspendre toutes les réunions des LIGA BBVA MX, ASCENSO BBVA MX et LIGA BBVA MX Femenil”

“La mesure s’appliquera à partir de la fin du Jour 10 de la LIGA BBVA MX, qui se termine cette journée par la rencontre entre les Clubs America et Cruz Azul”, a expliqué la Liga MX dans un communiqué.

Je veux dire

41 cas de coronavirus positifs ont été confirmés au Mexique jusqu’au moment où la Liga MX a confirmé la suspension de ses activités suivantes; 17 se trouvent à Mexico, où se trouvent trois clubs de première division: Cruz Azul, América et Pumas. Il y a déjà de nombreuses ligues qui ont été suspendues et il était évident que la nôtre finirait par se rejoindre. Maintenant oui, plus que jamais #yomequedoencasa.