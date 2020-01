DERNIÈRE MINUTE: Les horaires de 1/16 de la Copa del Rey confirmés

Les horaires des huitièmes de finale de la Copa del Rey ont été officialisés.

La tasse est fraîche. Et si vous ne le pensez pas, il vous suffit de garder un œil sur les matchs du 1/16 de finale de la Copa del Rey qui ont été tirés au sort aujourd’hui.

Tous les matches viennent de publier leurs horaires officiels et seront diffusés tous, entièrement, à la télévision. Le 22 janvier sera le grand jour avec le différend des rencontres de Barcelone et du Real Madrid à Ibiza et Salamanque respectivement.

14 janvier 2020