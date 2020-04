CORONAVIRUS EN DIRECT | Google Maps en temps réel | Le coronavirus Il continue d’être une conjoncture mondiale avec un nombre d’infections et de décès, mais aussi en raison des mesures drastiques que les gouvernements prennent par pays pour éviter une propagation immédiate. En outre, le Organisation mondiale de la santé (OMS) déclaré COVID-19 comme une pandémie. Google Maps Il vous permet de connaître l’avancement de la pandémie en temps réel dans différents pays du monde au 16 avril 2020. Voir les chiffres dans cette note.

L’économie mondiale se contractera de 3% cette année en raison de la pandémie de coronavirus, a estimé le Fonds monétaire international (FMI), mettant en garde contre un “risque sérieux” d’aggravation de la récession.

L’un des pays les plus touchés est États Unis, qui a signalé 1 509 décès au cours des dernières 24 heures, portant le total à 23 604. Il s’agit du quatrième jour consécutif depuis le pic de 2 035 décès enregistré vendredi.

ACTUALITÉS D’AUJOURD’HUI, JEUDI 16 AVRIL

Le président Martín Vizcarra a rapporté que ce chiffre était passé à 12 491 cas positifs avec Covid-19. À l’heure actuelle, des échantillons ont été traités (tests rapides et moléculaires): 121 468 personnes pour covid-19, obtenant 12 491 résultats positifs et 108 977 résultats négatifs. À ce jour, 1 277 patients hospitalisés sont atteints de covid-19, dont 169 en soins intensifs avec ventilation mécanique. Pendant ce temps, sur le nombre total de cas positifs qui ont achevé leur période d’isolement à domicile, 6 120 sont déjà libérés. Lima continue d’être la région avec le plus grand nombre de personnes infectées par Covid-19 à ce jour, avec 8 412. 123 920 décès dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l’. sur la base de sources officielles, ce mardi à 19h00 GMT. Depuis le début de l’épidémie, plus de 1 961 950 cas de contagion ont été enregistrés dans 193 pays ou territoires. Le nombre de cas diagnostiqués positifs, cependant, ne reflète qu’une partie du nombre total d’infections en raison des différentes politiques des différents pays pour diagnostiquer les cas, certains ne le font qu’avec les personnes nécessitant une hospitalisation. Les autorités estiment que jusqu’à présent, au moins 413 800 personnes ont été guéries de la maladie. Depuis la veille à 19 h 00 GMT, 6 177 nouveaux décès et 72 433 infections ont été enregistrés dans le monde. Les 24 dernières heures, les pays les plus décédés étaient les États-Unis. 1802 nouveaux décès, au Royaume-Uni (778) et en France (762) .Le nombre de décès aux États-Unis, qui a enregistré fin février son premier décès lié au virus, s’élève à 24737. Le pays a enregistré 592 743 infections. Les autorités estiment que 44 364 personnes ont été guéries. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l’Italie avec 21 067 morts et 162 488 cas, l’Espagne avec 18 056 morts (172 541 cas), la France avec 15 729 morts (143 303 cas) et le Royaume-Uni avec 12 107 morts ( 93 873 cas). La Chine continentale (sans compter Hong Kong et Macao), où l’épidémie a éclaté fin décembre, compte 82 249 personnes infectées, dont 3 341 sont décédées et 77 738 ont été complètement guéries. Au cours des dernières 24 heures, 89 nouveaux cas et 0 décès ont été enregistrés Coronavirus au Pérou: le nombre de cas confirmés de COVID-19 est passé à 10 303 14/04/2020

À quand remonte le premier cas de coronavirus au Pérou?

Patient zéro. Le président du Pérou, Martín Vizcarra, a confirmé vendredi 6 mars le premier cas de la nouvelle coronavirus. “C’est un homme de 25 ans qui était en Espagne, en France et en République tchèque”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Le dimanche 15 mars, le président du Pérou, Martín Vizcarra, a déclaré l’état d’urgence dans tout le Pérou pour empêcher la propagation du coronavirus. Parmi les mesures prises par le chef de l’État, figure la mise en place d’un isolement social obligatoire, la suspension des droits constitutionnels et la fermeture des frontières, qui était initialement de 15 jours (30 mars).

Hier, jeudi 26 mars, le président a prolongé la période de quarantaine obligatoire, de “couvre-feu” et de fermeture des frontières de 13 jours supplémentaires (jusqu’au 12 avril).

[EN VIVO] Le président Vizcarra confirme le premier cas de coronavirus dans le pays chez un patient masculin au Pérou ► https://t.co/F1La2M66iW pic.twitter.com/D6vcTdJzBr

– América Noticias (@noticiAmerica) 6 mars 2020

Qu’est-ce que le Covid-19 et comment est-il transmis?

Les coronavirus sont une large famille de virus, mais seuls quelques-uns, six ou sept infectent des personnes. Il s’agit d’un genre de virus à ARN vertébré Coronaviridae; c’est-à-dire qu’ils utilisent de l’acide ribunocléico comme du matériel génétique.

Le nom coronavirus dérive de l’apparence de l’enveloppe au microscope électronique d’être couronné d’un anneau de structures arrondies. Cette morphologie est formée par des projections (peplomères) de l’enveloppe, qui sont des protéines qui émergent de la surface du virus et déterminent son tropisme par son hôte.

La forme la plus légère de ce virus survient par le rhume, mais s’il s’agit d’un syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), il peut être mortel, comme ce fut le cas en Chine en 2000, celui qui a tué 774 des 8 098 personnes infectées.

Qu’est-ce que et comment se transmet le coronavirus apparu en Chine?

Pour nous protéger du coronavirus, l’OMS a formulé une série de recommandations parmi lesquelles se démarquer: se laver les mains, se couvrir le nez lors des éternuements, bien cuire la viande et les œufs et éviter les contacts étroits avec les animaux sauvages ou d’élevage.

Évitez tout contact étroit avec des personnes souffrant d’infections respiratoires aiguës. Lavez-vous les mains fréquemment, surtout après un contact direct avec des personnes malades ou leur environnement. Cela doit être fait avec du savon et de l’eau. Utilisez également un bon désinfectant pour les mains à base d’alcool. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche avec vos mains sans vous laver. Nettoyez et désinfectez les surfaces et les objets qui sont touchés fréquemment. Les personnes atteintes d’infections respiratoires aiguës doivent garder leurs distances avec les autres personnes, se couvrir la bouche en toussant et éternuer avec des mouchoirs ou des vêtements jetables. Cuire soigneusement la viande et les œufs pour éviter tout contact avec les aliments. Évitez tout contact non protégé avec les animaux d’élevage ou sauvages Utilisation du masque: Les virologues sont sceptiques quant à leur efficacité réelle contre les virus aéroportés, bien qu’ils puissent aider à prévenir la transmission de bouche à bouche. la bouche. Bien que, à l’heure actuelle, l’OMS n’exclut pas que ceux-ci puissent être utilisés à l’intérieur.

SUIVEZ LA CARTE GOOGLE MAPS EN DIRECT

Grâce aux réseaux sociaux et à l’utilisation de Google MapsLes utilisateurs ont produit une carte qui met à jour en temps réel où dans le monde le Coronavirus est arrivé et combien de cas ont été signalés.

La carte a été créée le 22 janvier par le mexicain Fernando Caballero qui actualise personnellement les chiffres chaque fois que de nouveaux cas sont enregistrés dans le monde. Les données sont fournies par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les gouvernements chinois, ce qui en fait une carte contenant des données réelles à 100% qui est destinée à informer le monde de la propagation du coronavirus Covid-19.

Sur la carte, vous pouvez voir les cas confirmés, les décès, les cas suspects et ceux qui sont rejetés.

La carte du Centre de science et d’ingénierie des systèmes de l’Université Johns Hopkins suit les cas de coronavirus dans le monde entier.

L’outil collecte des données auprès des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. USA (CDC), l’Organisation mondiale de la santé, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CCDC) et le site Web chinois DXY, qui regroupe les données de la Commission nationale chinoise de la santé et du CCDC. Les résultats fournissent un aperçu global des cas de coronavirus en temps réel.

La carte interactive pointe vers les régions où les patients ont été diagnostiqués avec un coronavirus: plus il y a de cas dans une région, plus votre point sur la carte sera grand (à ce moment, le plus grand point appartient à la province du Hubei, où il est originaire l’éclosion).

Lauren Gardner, directrice du Center for Systems Science and Engineering et professeur de génie civil à Johns Hopkins, a déclaré début février que la carte n’est pas seulement une ressource pour le public: les responsables de la santé peuvent télécharger les données, qui serviront à recherche sur le coronavirus à l’avenir.

D’autre part, un autre groupe d’utilisateurs a également fait une carte avec le nombre de personnes guéries par le coronavirus. Bien que, pour l’instant, ces chiffres ne soient plus mis à jour.

SYMPTÔMES DE CORONAVIRUS

Le le symptôme le plus fréquent du coronavirus est la fièvreBien que certains cas incluent des difficultés respiratoires, de la fatigue, une toux sèche, des maux de gorge, des frissons et une gêne générale.

Dans le cas du coronavirus causant le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV), le spectre clinique de ce type d’infection varie de l’absence de symptômes aux symptômes respiratoires légers ou aigus. Cette typologie présente généralement une toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires. La pneumonie est fréquente et des symptômes gastro-intestinaux peuvent également être enregistrés, en particulier la diarrhée, a publié le portail Prenez soin de vous Plus.

Y A-T-IL UNE CURE CONTRE LES CORONAVIRUS?

Bien que, jusqu’à présent, il soit inconnu guérir contre le coronavirusLa vérité est que les scientifiques de différents pays travaillent à en trouver un pour ralentir leurs progrès et aider ceux qui en souffrent déjà.

À cet égard, l’OMS a signalé que plus de 20 vaccins contre le COVID-19 étaient en cours de développement dans le monde. De plus, plusieurs thérapies sont en cours d’essais cliniques. En attendant, nous en présentons quelques-uns:

Médicaments contre le SIDA: En Espagne, les médicaments utilisés pour prévenir le SIDA tels que le lopinavir / ritonavir et l’interféron bêta, une protéine qui aide les cellules à ne pas être infectées, seraient une combinaison parfaite pour arrêter COVID-19. Cela a été annoncé par des spécialistes de l’hôpital Virgen del Rocío de Séville, qui l’ont utilisé pour traiter avec succès le premier cas de contagion enregistré dans ce pays concernant le SRAS-CoV-2, a rapporté Le pays.

“Il s’agit d’un traitement expérimental qui a donné de bons résultats contre d’autres virus. L’un de ses plus grands avantages est qu’ils sont approuvés et utilisés dans d’autres indications, il n’y a donc aucun doute sur leur innocuité », a déclaré Albert Bosch, président de la Société espagnole de virologie.

Les personnes âgées vaccinées contre le pneumocoque en 2019 n’auront un rhume qu’en cas de coronavirus

Injection de couronne aviaire: Des scientifiques israéliens du Migal Institute ont mis au point un vaccin qui pourrait tuer le coronavirus «en quelques semaines». Selon le PDG du centre, David Zigdon, il pourrait être administré par voie orale. Si ce médicament est validé contre COVID-19, il devra passer par un processus réglementaire d’au moins 90 jours avant d’être rendu public, ce qui implique des tests cliniques et une production à grande échelle, publie-t-il. Infobae.

Remdesivir: De petites biotechnologies modernes (ARNm) et Novavax (NVAX) travaillent sur le vaccin contre les coronavirus. Selon Gilead Sciences, le mercredi 4 mars, ils administreront leur remdesivir médicamenteux à “environ 1 000 patients dans des centres médicaux, principalement dans les pays asiatiques”. Pour ce faire, différentes quantités de doses seront appliquées entre cinq ou dix jours à deux groupes: un des 400 patients présentant des manifestations cliniques sévères et les 600 autres, qui présentent des symptômes modérés, une autre quantité.

Les coronavirus cherchent un remède pour arrêter les virus

Phosphate de chloroquine: Une étude menée par un groupe de scientifiques chinois a déterminé que le phosphate de chlore aurait des résultats favorables pour le traitement de la pneumonie à coronavirus. Il est à noter que cet élément a une relation directe directe avec le quinquina. Selon les résultats, il pourrait inhiber l’exacerbation de la pneumonie et raccourcir le cours de la maladie, en raison de ses propriétés médicinales.

Les scientifiques ont effectué une analyse clinique et ont recommandé son inclusion dans la prochaine version des lignes directrices pour la prévention, le diagnostic et le traitement de la pneumonie à coronavirus. L’étude a été publiée dans la revue BioSciencie Trends.

Le gouvernement annonce l’état d’urgence nationale

Président Martín Vizcarra a annoncé dimanche soir la publication d’un décret suprême déclarant l’état d’urgence nationale pour 15 jours civils afin d’empêcher la propagation du coronavirus (COVID-19) dans le pays. Cette disposition implique l’isolement social obligatoire de la population.

Cette disposition est prise quelques jours après que le gouvernement a suspendu le départ et l’arrivée des vols internationaux en provenance d’Europe et d’Asie à partir de minuit le lundi 16 mars.

Dans un message à la Nation, Vizcarra a également annoncé la suspension du transport international de passagers par air, mer et terre pendant cette période, en plus de la fermeture totale des frontières.

Martín Vizcarra annonce une mise en quarantaine obligatoire pour empêcher une nouvelle propagation de COVID-19

Le droit constitutionnel de libre transit et de fermeture des entreprises est également restreint, à l’exception des pharmacies, banques et établissements commerciaux de première nécessité. Les forces armées appuieront le travail de sécurité.

De même, les responsables de l’acquisition, de la production et de l’approvisionnement en produits pharmaceutiques et de première nécessité; ceux qui assistent les centres et établissements de santé, ainsi que les centres de diagnostic en cas d’urgence; ainsi que leur permettre de retourner dans leur lieu de résidence habituelle.

“Des échantillons seront prélevés à domicile sur des personnes présentant des symptômes de coronavirus”, a indiqué le chef de l’Etat, qui a annoncé un bonus extraordinaire au personnel de santé et de sécurité sociale. “C’est une circonstance dans laquelle notre personnel de santé joue un rôle fondamental, et l’État le reconnaît”, a-t-il souligné.

Vizcarra a déclaré que lundi il avait eu une vidéoconférence avec les dirigeants du Chili, Sebastián Piñera; Colombie, Iván Duque; Argentine, Alberto Fernández; Équateur, Lenín Moreno; Paraguay, Mario Abdo; Bolivie, Jeanine Áñez; et l’Uruguay, Luis Lacalle; et avec le chancelier brésilien, Ernesto Araújo, pour mener des actions régionales contre la propagation du coronavirus.

Coronavirus au Pérou: Martín Vizcarra annonce une immobilisation obligatoire entre 20h00 et 17h00:

CORONAVIRUS AU PÉROU: 274 MORTS

Le nombre de décès causés par le coronavirus Covid-19 au Pérou est passé à 274, tandis que le nombre de personnes infectées est de 12 491, a rapporté le ministère de la Santé (Minsa).

La veille, le nombre de morts a atteint 234; tandis que ceux infectés étaient 11 475.

La Minsa a ajouté qu’au 16 avril 2020, des échantillons (tests rapides et moléculaires) avaient été traités pour 121 468 personnes pour covid-19, obtenant 12 491 résultats positifs et 108 977 résultats négatifs.

À ce jour, il y a 1 277 patients hospitalisés avec covid-19, dont 169 en soins intensifs avec ventilation mécanique.

Pendant ce temps, sur le total des cas positifs qui ont achevé leur période d’isolement familial, 6 120 sont déjà sortis.

Lima continue d’être la région avec le plus grand nombre de covid-19 infectés à ce jour avec 9 107.

Les régions suivantes présentent également des patients avec covid-19: Callao (1 008), Lambayeque (571), Loreto (412), Piura (233), La Libertad (193), Áncash (171), Arequipa (111), Cusco (109 ), Ica (106), Tumbes (85), Junín (79), Ucayali (49), San Martín (47), Huánuco (42), Amazonas (23), Ayacucho (23), Cajamarca (22), Apurímac ( 22), Moquegua (21), Madre de Dios (19), Tacna (14), Pasco (11), Huancavelica (11) et Puno (2).

La santé confirme deux décès par coronavirus à Arequipa

Coronoavirus en Amérique latine

Bolivie: la présidente par intérim Jeanine Áñez a annoncé que le 19 mars le pays fermerait ses frontières et, un jour plus tard, suspendrait les vols internationaux. Seuls les Boliviens et les résidents étrangers entreront, qui doivent aller directement en quarantaine. Il n’y aura pas non plus de mouvement interministériel ou interprovincial Brésil: le gouvernement de Rio de Janeiro a suspendu les cours le 16 mars et Sao Paulo a ordonné des arrêts progressifs. Dans les deux États, l’exécution d’actes multiples a été limitée. Chili: Le président, Sebastián Piñera, a annoncé qu’en raison de l’escalade des cas, le pays est entré dans la “phase 4” de la maladie, le stade le plus grave, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Pour cette raison, il a ordonné la fermeture de toutes les frontières à partir du 18 mars. Colombie: le gouvernement Iván Duque a ordonné la fermeture de ses frontières terrestres, maritimes et fluviales jusqu’au 30 mai. Tous ceux qui sont arrivés de l’étranger auparavant doivent subir un isolement préventif obligatoire pendant 14 jours. Équateur: Après avoir annoncé la fermeture des frontières et la suspension des cours et des événements avec plus de 250 personnes, le lundi 16 mars, le président Lenín Moreno a décrété la État d’exception.Mexique: le secrétaire à l’Éducation publique a annoncé la suspension des cours pour un mois, du 20 mars au 20 avril. En outre, un examen aléatoire des passagers des vols et croisières internationaux a été lancé, mais aucune restriction n’a été émise pour entrer dans les ports et les aéroports. Venezuela: le président Nicolás Maduro a initialement décrété la quarantaine pour sept États. Le 17 mars, il l’a étendu à l’ensemble du pays. Costa Rica: Le président, Carlos Alvarado, et le ministre de la Santé, Daniel Salas, ont ordonné le 12 mars la fermeture préventive des écoles à risque pendant au moins 14 jours ouvrables, le Réduction de 50% de la capacité des espaces de réunion publics et suspension des déplacements à l’étranger des agents publics.Cuba: Bien que les vols n’aient pas été suspendus (le tourisme international est l’une des principales sources de revenus de l’île), le Le directeur national de l’épidémiologie du ministère de la Santé publique, Francisco Durán García, a déclaré que “c’est devenu extrême surveillance des voyageurs de Chine, d’Italie, d’Iran, du Japon et de Corée du Sud, des États-Unis, de France et d’Allemagne », selon le site Web de Cuba Debate. Guatemala: le président Alejandro Giammattei a annoncé le 16 mars qu’il interdirait l’entrée d’étrangers pendant deux semaines. Les Guatémaltèques ou les résidents du pays qui se sont rendus dans l’un des endroits où la transmission de covid-19 est élevée devraient rester en quarantaine à domicile. El Salvador: Bien qu’aucun cas d’épidémie n’ait été signalé avant le 15 mars, le gouvernement de Nayib Bukele Il a été l’un des premiers à fermer les frontières et à déclencher l’alerte rouge. Le 11 mars, Bukele a déclaré mise en quarantaine nationale pendant 21 jours, pendant lesquelles les cours sont suspendus, l’entrée d’étrangers dans le pays et la foule de personnes lors de concerts ou d’événements sportifs sont interdites.Honduras: Le gouvernement a annoncé la fermeture de toutes ses frontières au transit des personnes à partir du lundi 16 de Mars. Ainsi, il a étendu la restriction qui, depuis le 12 mars, affecte les voyageurs en provenance de pays “à forte incidence” de covid-19. Les Honduriens qui viennent de ces pays doivent rester en quarantaine interne pendant 14 jours Panama: Le gouvernement de Laurentino Cortizo a annoncé qu’il limiterait l’entrée au pays des étrangers à partir du lundi 16 mars. La fermeture temporaire d’établissements commerciaux dans tout le pays a également été décrétée, à l’exception des supermarchés, des pharmacies, des centres médicaux et des établissements de vente de produits de santé, de carburant et de denrées alimentaires. La mesure s’applique aux centres commerciaux.

