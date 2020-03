DERNIÈRE MINUTE | Lorenzo Sanz décède d’un coronavirus

Mardi 17 juin, le monde a pris le petit déjeuner la nouvelle que Lorenzo Sanz, ancien président du Real Madrid, avait un coronavirus et avait donc été hospitalisé de toute urgence. L’ancien patron de merengue était dans une situation très délicate et il y a quelques heures, le fils avait tweeté dans son compte personnel que “tout est toujours le même”, bien que malheureusement tout ait empiré et que l’ancien patron viking ait perdu la vie il y a quelques minutes.

À l’âge de 76 ans, Lorenzo Sanz, président historique du Real Madrid, est décédé après avoir été hospitalisé pour un coronavirus.

Nous envoyons un très gros câlin à la famille et aux amis, qui traversent une période très difficile.

Lorenzo Sanz a exercé la présidence du Real Madrid de 1995 aux élections de 2000, au cours desquelles Florentino Pérez surpris par la signature du bombardement de Luis Figo. Sous son règne, le club blanc régna à nouveau en Europe et conquit la Ligue des champions en 1998, après 32 ans, contre le Juventus et des mois avant de perdre les élections, lors d’une finale historique à Saint Denis avant la Valence.

Il est devenu président en novembre 95, après sa démission par Ramón Mendoza. Cette année-là, le club n’a pas été à la hauteur et n’a même pas accédé aux positions européennes. Dans sa première saison complète, 96/97, l’équipe reconstruite, embauchée Fabio Capello comme entraîneur et ils ont remporté la Ligue contre le Barça de Ronaldo y Robson. Mais son histoire au tableau blanc remonte à 10 ans plus tôt, d’abord en tant que chanteur et plus tard en tant que vice-président.

Après avoir perdu les élections de 2000, il s’est de nouveau présenté aux élections de 2004, mais n’a guère réussi à soulever l’opposition Florentino Pérez, qui a remporté plus de 90% des voix. Bien que ce soit sa dernière relation avec le club, elle est restée dans l’histoire de l’institution grâce à son excellent travail et aux marques qu’il a laissées au sein de l’institution. Le Real Madrid et le football viennent de perdre un héros.

Repose en paix, Lorenzo.