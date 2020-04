Dernières nouvelles aujourd’hui: James Rodríguez quitterait le Real Madrid pour son salaire élevé en 2020 | Colombiens à l’étranger

Le Real Madrid n’a pas de problèmes financiers et c’est l’une des raisons pour lesquelles il a réussi à faire face à la crise des coronavirus en termes de salaires et autres. Cependant, l’équipe Merengue commence déjà à penser au second semestre et cherche à faire une réduction significative.

Selon ‘As’ en Espagne, la boîte blanche doit économiser 75 millions d’euros et le fera avec les salaires. Plusieurs joueurs vont partir et James, sur cette liste, intègre l’un des contrats les plus élevés du Real Madrid. Autrement dit, son départ est imminent.

Gareth Bale, apparemment, n’aurait pas de sortie de l’équipe, un problème qui complique l’équipe blanche, car c’est le joueur qui gagne le plus au Real Madrid, car cela coûte au club 29 millions d’euros par saison. Son jeton de salaire net est de 14,5 millions, taxes en sus.

Cependant, James Rodríguez a également un bon contrat, car il l’a amélioré avant de se rendre au Bayern Munich. Le footballeur a un coût de 16,4 millions d’euros par saison (TTC), selon ‘As’, et fait partie de ceux qui, jusqu’à présent, contribuent le moins à l’équipe. Entre lui et le Gallois, ils ajoutent 45,4 millions d’euros au club. Le Colombien est aux alentours de 8 millions d’euros au club avec son salaire net de puce.

Le Colombien a un contrat jusqu’en 2021 et dans cette nouvelle saison de transferts qui vient, c’est la dernière occasion pour l’équipe espagnole de ne pas laisser le joueur de l’équipe nationale colombienne se libérer.

Rappelons que plusieurs équipes de Premier League ont sonné avec intérêt de rechercher James. Arsenal, Wolves, Everton et Manchester United ont jusqu’à présent été les clubs liés à la roue. L’Angleterre fera-t-elle le pas?