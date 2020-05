Derrière l’attente de la Juve, il y a aussi l’affaire Ronaldo: il ne veut pas revenir, avait-il déjà décidé en mars | .

Le mercredi 11 mars restera dans l’histoire comme le jour qui a changé le football italien une fois pour toutes, marquant le début de l’ère du Coronavirus: il est environ 23 heures quand une annonce officielle de la Juventus annonce la positivité de Daniele Rugani à Covid-19. Une nouvelle qui fait presque passer un autre communiqué en noir et blanc, celui rendu public quelques heures plus tôt, qui confirme l’absence prolongée de Cristiano Ronaldo et surtout que le champion portugais ne reviendrait plus à Turin “en attendant des développements liés à l’urgence sanitaire actuelle “. A ce moment-là, rappelons-le, la Juve avait encore le délicat match de Ligue des champions contre Lyon à l’ordre du jour. Le report était dans l’air, cependant, Ronaldo avait déjà décidé. Et communiqué, pas convenu: il ne reviendrait jamais tant qu’il n’aurait pas cru bon de revenir.

LA SITUATION – Une cinquantaine de jours plus tard, ces mêmes conditions ne sont pas encore réunies. En effet, vous pouvez compléter cette communication en ajoutant le formulaire suivant: “et une date officielle sur la reprise de l’activité officielle ainsi que la formation”. Ronaldo n’a pas l’intention de revenir à Turin pour le moment, les conditions de sécurité idéales ont été recréées sur l’île de Madère. S’entraîner comme il vaut mieux qu’en Italie, en organisant dans des périodes de suspicion plus éloignées de ce qui allait devenir plus tard la première épidémie sur l’île de Madère.

LES MESSAGES – Il ne veut pas rentrer et lui fait comprendre même à travers les banques de médias proches de lui. Dès que la nouvelle d’un éventuel retour au Portugal est sortie, le démenti est immédiatement venu, par exemple. Il continue de s’entraîner avec le ballon, il continue de vivre une quarantaine qui est tout sauf isolée, il continue de se sentir mieux qu’il ne pourrait l’être à Turin ou sur n’importe quelle autre place. En revanche, pour lui ce n’est pas une question d’argent, ça ne peut pas être et ce ne sera jamais dans cette situation, il a immédiatement quitté l’Italie à la fin du dernier match et il ne reviendra que quand il le voudra. A tel point que pour clarifier les choses, le parti de ceux qui prétendent que leur volonté de forcer la main sur la positivité persistante de Paulo s’est également consolidé Dybala. Comme pour réitérer ces conditions de sécurité qu’il prétendait rentrer, elles ne peuvent pas actuellement y être. Pendant ce temps, la Juve poursuit sa stratégie d’attente, sans communications définitives du gouvernement, de Figc et de Lega, il n’y a pas d’appels d’étrangers à l’étranger ni de date pour une nouvelle réunion. Et unl’attente est la seule chose qui puisse être faite, aussi pour comprendre comment cela finira par gérer des dossiers internes, comme Gonzalo Higuain. Comme Cristiano Ronaldo, car le rembobinage de la bande ce mercredi 11 mars est pour l’instant aussi le jour du transfuge CR7.