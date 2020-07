MANCHESTER, ANGLETERRE – 04 JUILLET: Bruno Fernandes de Manchester United célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué le cinquième but de son équipe à partir d’un coup franc lors du match de Premier League entre Manchester United et l’AFC Bournemouth à Old Trafford le 04 juillet 2020 à Manchester, en Angleterre. Les stades de football en Europe restent vides en raison de la pandémie de coronavirus, car les lois gouvernementales sur l’éloignement social interdisent aux fans de pénétrer à l’intérieur des sites, ce qui entraînera tous les matches à huis clos. (Photo de Peter Powell / Pool via .)

Manchester United est passé à 16 matchs sans défaite alors qu’il battait Bournemouth. Mason Greenwood, Marcus Rashford et Anthony Martial ont tous réussi sur la feuille de match dans un autre affichage impressionnant. Cette victoire a propulsé United dans le top quatre pendant au moins quelques heures.

Des attaquants meurtriers de Manchester United aident Thrash Bournemouth

Une force d’attaque mortelle

L’histoire du match était sans aucun doute passionnante pour les trois premiers de United. Mason Greenwood a une fois de plus trouvé que le filet passait à 15 buts pour la saison. Il a marqué deux buts dans un affichage très impressionnant.

Le premier but de Greenwood est survenu quelques instants après que Bournemouth ait pris les devants. Le junior Stanislas a musclé Harry Maguire avant de battre David De Gea au poteau proche.

L’égalisation de Greenwood est le résultat d’une excellente première touche. Il a reçu le ballon sur le bord de la zone de Bruno Fernandes avant de tirer le ballon loin du défenseur. Sa finition instinctive a signifié qu’il a fouetté le ballon à Aaron Ramsdale qui n’a pas pu garder le ballon.

Son deuxième but en seconde période était encore meilleur. Nemanja Matic a donné un coup de pied au ballon à 18 ans. Greenwood a ensuite contourné Diego Rico et déchaîné une finition venimeuse dans le coin supérieur gauche. Sa formidable finition recueille chaque semaine de nouveaux éloges.

La performance de Marcus Rashford était également très bonne. Il a marqué un penalty quatre minutes seulement après le premier but de Greenwood, le forant bas dans le coin inférieur droit. Il a également terminé une belle passe de passe après une balle fouettée de l’inspirant Greenwood, mais ce but a été refusé pour une décision de hors-jeu étroite.

Anthony Martial l’a également fait sur la feuille de match. Son objectif était sans doute le meilleur de tous. Son effort de curling à 25 mètres a dépassé Ramsdale pour faire le match 3-1 à la mi-temps.

Les trois premiers de Manchester United, Marcus Rashford, Anthony Martial et Mason Greenwood, ont connu une saison prolifique devant le but. Ils ont marqué 55 buts entre eux trois. À titre d’outil comparatif, les trois tristement célèbres joueurs de Liverpool en ont 51.

Bruno Fernandes a également marqué avec un but. Son somptueux coup franc est passé devant Ramsdale à mi-chemin de la seconde mi-temps.

Le jeu offensif de Manchester United a été sensationnel et est la force motrice pour qu’ils se hissent à la quatrième place. Ils espèrent continuer cette forme sensationnelle dans le reste de la saison pour sécuriser le football de la Ligue des champions.

Défense douteuse

Bien que l’attaque de United soit sans aucun doute supérieure, leur affichage défensif était loin d’être rassurant. L’ouverture de Stanislas a été un moment embarrassant pour Harry Maguire et David De Gea et cela n’aurait tout simplement pas dû se produire.

La seconde mi-temps a commencé tout aussi calamiteuse à l’arrière. Harry Maguire a négligé de donner le ballon avant que Dominic Solanke ne le donne à Danjuma. Il a ensuite frappé le ballon sur le poteau.

Quelques instants plus tard, United a donné un penalty. Nemanja Matic a renvoyé une balle libre à Eric Bailly. Bailly a manipulé le ballon et VAR a donné le penalty. Cependant, la décision était controversée car elle semblait frapper l’épaule de Bailly juste à l’extérieur de la boîte. Néanmoins, Josh King a envoyé la pénalité pour faire rougir les visages de la défense unie.

Bournemouth a également mis le ballon au fond des filets pour égaliser. Denjuma a reçu le ballon juste à l’intérieur de la boîte et a tiré devant un impuissant David De Gea. VAR n’était pas nécessaire pour voir qu’il était en position de hors-jeu. Encore une fois, d’un point de vue défensif, Eric Bailly aurait dû mieux gérer la situation et Bournemouth était dangereusement proche de l’égalisation.

Ligue des champions à portée de main

Cette victoire a propulsé Manchester United dans le top quatre avant le match de Chelsea. La victoire de Leicester City sur Crystal Palace signifie qu’ils sont toujours trois points au-dessus du côté d’Ole Gunnar Solskjaer.

La confiance de United étant au sommet de son niveau après les récents résultats, ils auront le sentiment que les quatre premiers sont à eux. La menace de buteur qu’ils ont suscite la peur dans les défenses adverses dès la première minute. Mais pour sécuriser le football européen, ils doivent mieux défendre qu’aujourd’hui. Un meilleur calibre d’opposition aurait profité de quelques erreurs maladroites à l’arrière. Dans l’ensemble, Solskjaer sera satisfait de la performance de son équipe, en particulier de son jeune prodige Mason Greenwood.

Photo principale

Intégrer à partir de .