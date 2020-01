Des changements sont attendus aux États-Unis pour la Coupe

Solskjaer dit que Lindelof est de retour et avant que les modestes Tranmere Rovers ne puissent introduire de nouveaux visages.

L’objectif de pouvoir être au cinquième tour de la FA Cup est très présent à Manchester United et plus après les défaites contre Liverpool et Burnley. Solskjaer médite les changements et celui qui est de nouveau fixé à onze est Victor Lindelof, qui n’a pas joué contre Burnley pour cause de maladie.

Le patron a révélé quand Axel pourrait revenir à l’action avant notre quatrième match nul dans le #EmiratesFACup 👇 # MUFC

– Manchester United (@ManUtd) 25 janvier 2020

Tuanzebe n’est cependant pas disponible et la vérité est que United a vécu un vrai marathon de jeux et avec très peu de repos. Après cette égalité, il attend Manchester City dans la Capital One Cup pour rejoindre plus tard le Premier ministre contre Wolverhampton.